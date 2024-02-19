https://ria.ru/20240219/chechnya-1928272877.html
Медведев отметил вклад чеченских военных в СВО
Медведев отметил вклад чеченских военных в СВО - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев отметил вклад чеченских военных в СВО
Все, что делается чеченскими военными, исключительно важно для достижения победы России в специальной военной операции на Украине, заявил зампредседателя... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:10
2024-02-19T16:10
2024-02-19T16:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
безопасность
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. Все, что делается чеченскими военными, исключительно важно для достижения победы России в специальной военной операции на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами в республике. "Все, что вами делается, как военачальниками или как просто верными сынами своей республики и нашего большого отечества - Российской Федерации, исключительно важно, чтобы мы добились победы", - сказал Медведев. Также Медведев заявил в целом о большом вкладе Чечни. "Те цифры, которые вы называете, свидетельствуют об очень существенном вкладе республики в нашу общую победу", - добавил Медведев. Кроме того, он поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с государственной наградой. Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Это тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны верховного главнокомандующего, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240110/dobrovoltsy-1920507859.html
https://ria.ru/20240203/akhmat-1925232990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Безопасность
Медведев отметил вклад чеченских военных в СВО
Медведев: все, что делают военные из Чечни, исключительно важно для победы в СВО
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. Все, что делается чеченскими военными, исключительно важно для достижения победы России в специальной военной операции на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами в республике.
"Все, что вами делается, как военачальниками или как просто верными сынами своей республики и нашего большого отечества - Российской Федерации, исключительно важно, чтобы мы добились победы", - сказал Медведев.
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Также Медведев заявил в целом о большом вкладе Чечни.
"Те цифры, которые вы называете, свидетельствуют об очень существенном вкладе республики в нашу общую победу", - добавил Медведев.
Кроме того, он поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с государственной наградой. Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Это тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны верховного главнокомандующего, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - подчеркнул Медведев.
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