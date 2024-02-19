https://ria.ru/20240219/chechnya-1928242184.html

Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа

Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа - РИА Новости, 19.02.2024

Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа в Гудермесе, где пообщается добровольцами и чеченскими командирами,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:19

2024-02-19T14:19

2024-02-19T14:19

грозный

россия

ахмед дудаев

рамзан кадыров

дмитрий медведев

политика

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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа в Гудермесе, где пообщается добровольцами и чеченскими командирами, позже в Грозном он проведет встречу с главами Северо-Кавказского федерального округа, сообщил РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Медведев в понедельник прилетел в Чечню, в аэропорту его встречал глава республики Рамзан Кадыров. "Сейчас Медведев выехал в Российский университет спецназа, где он пообщается с добровольцами, планируется, что он так же встретится с чеченскими командирами, посетит Военный комиссариат ЧР, а также проведет встречу с главами СКФО в Грозном", — сказал Дудаев агентству.

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

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грозный, россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров, дмитрий медведев, политика