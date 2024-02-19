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Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа - РИА Новости, 19.02.2024
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14:19 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/chechnya-1928242184.html
Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа
Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа в Гудермесе, где пообщается добровольцами и чеченскими командирами,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:19
2024-02-19T14:19
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа в Гудермесе, где пообщается добровольцами и чеченскими командирами, позже в Грозном он проведет встречу с главами Северо-Кавказского федерального округа, сообщил РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Медведев в понедельник прилетел в Чечню, в аэропорту его встречал глава республики Рамзан Кадыров. "Сейчас Медведев выехал в Российский университет спецназа, где он пообщается с добровольцами, планируется, что он так же встретится с чеченскими командирами, посетит Военный комиссариат ЧР, а также проведет встречу с главами СКФО в Грозном", — сказал Дудаев агентству.
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грозный, россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров, дмитрий медведев, политика
Грозный, Россия, Ахмед Дудаев, Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа

Медведев посетит университет спецназа в Чечне и встретится с главами СКФО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе
Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Чечне посетит Российский университет спецназа в Гудермесе, где пообщается добровольцами и чеченскими командирами, позже в Грозном он проведет встречу с главами Северо-Кавказского федерального округа, сообщил РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Медведев в понедельник прилетел в Чечню, в аэропорту его встречал глава республики Рамзан Кадыров.
"Сейчас Медведев выехал в Российский университет спецназа, где он пообщается с добровольцами, планируется, что он так же встретится с чеченскими командирами, посетит Военный комиссариат ЧР, а также проведет встречу с главами СКФО в Грозном", — сказал Дудаев агентству.
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