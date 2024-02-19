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Над Брянском сбили два беспилотника - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 19.02.2024 (обновлено: 11:32 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/bryansk-1928189722.html
Над Брянском сбили два беспилотника
Над Брянском сбили два беспилотника - РИА Новости, 19.02.2024
Над Брянском сбили два беспилотника
Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:28
2024-02-19T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
брянск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр богомаз
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Утром в понедельник он проинформировал об уничтожении двух беспилотников над Брянским районом."Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над городом Брянском силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Богомаз
Над Брянском сбили два беспилотника

Богомаз: ПВО сбила два беспилотника над Брянском, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Утром в понедельник он проинформировал об уничтожении двух беспилотников над Брянским районом.
"Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над городом Брянском силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлександр Богомаз
 
 
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