https://ria.ru/20240219/bryansk-1928189722.html

Над Брянском сбили два беспилотника

Над Брянском сбили два беспилотника - РИА Новости, 19.02.2024

Над Брянском сбили два беспилотника

Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:28

2024-02-19T11:28

2024-02-19T11:32

специальная военная операция на украине

безопасность

брянск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр богомаз

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Утром в понедельник он проинформировал об уничтожении двух беспилотников над Брянским районом."Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над городом Брянском силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянск

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Ольга Фомченкова

безопасность, брянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз