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Борисов призвал сделать космические услуги платными для всех - РИА Новости, 19.02.2024
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11:07 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/borisov-1928185781.html
Борисов призвал сделать космические услуги платными для всех
Борисов призвал сделать космические услуги платными для всех - РИА Новости, 19.02.2024
Борисов призвал сделать космические услуги платными для всех
Космические услуги должны стать платными для всех, чтобы сформировать рынок и перейти к конвейерному производству спутников, исключений для ведомств не должно... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:07
2024-02-19T11:07
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Космические услуги должны стать платными для всех, чтобы сформировать рынок и перейти к конвейерному производству спутников, исключений для ведомств не должно быть, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Борисов напомнил, что в Госдуму внесен закон о коммерциализации космических услуг. По его словам, заложенный в законопроекте механизм должен заработать с 1 января 2025 года. "Я боюсь, что можно закон принять, но тут же пойдут какие-то исключения, что для такого-то ведомства космические услуги бесплатны, для другого – тоже бесплатны. В этом случае мы выхолостим всю суть закона и не создадим так необходимый рыночный климат, который и должен стимулировать привлечение частного капитала", - сказал Борисов в интервью изданию "Pro Космос". Глава госкорпорации заявил, что формат работы с частными компаниями "в принципе определен", и он использует опыт зарубежных стран. "Но учтены и отечественный опыт, и специфика. Безусловно, координирующая роль в создании российской орбитальной группировки останется за "Роскосмосом". Это исключает дублирование и четко позиционирует всех игроков на рынке", - добавил Борисов. Также он сообщил, что за "Роскосмосом" останется функция запуска всех космических аппаратов. "У нас пока нет частных компаний, способных создавать ракетную технику и осуществлять космические пуски. У нас не появились компании типа SpaceX. Хотя такие бизнес-проекты, как я знаю, в инициативном порядке начинают на этапе стартапа рождаться", - пояснил глава госкорпорации. Ранее Борисов выразил мнение, что частные компании в России не начнут активно инвестировать в рынок космических услуг, пока не увидят в этом выгоду, и "пендель" от государства не поможет.
https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф, spacex
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ, SpaceX
Борисов призвал сделать космические услуги платными для всех

Борисов: космические услуги должны стать платными для всех без исключений

© Фото : Оргкомитет Национального промышленного саммита "Промышленная политика в новых реалиях"Юрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Оргкомитет Национального промышленного саммита "Промышленная политика в новых реалиях"
Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Космические услуги должны стать платными для всех, чтобы сформировать рынок и перейти к конвейерному производству спутников, исключений для ведомств не должно быть, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Борисов напомнил, что в Госдуму внесен закон о коммерциализации космических услуг. По его словам, заложенный в законопроекте механизм должен заработать с 1 января 2025 года.
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"Я боюсь, что можно закон принять, но тут же пойдут какие-то исключения, что для такого-то ведомства космические услуги бесплатны, для другого – тоже бесплатны. В этом случае мы выхолостим всю суть закона и не создадим так необходимый рыночный климат, который и должен стимулировать привлечение частного капитала", - сказал Борисов в интервью изданию "Pro Космос".
Глава госкорпорации заявил, что формат работы с частными компаниями "в принципе определен", и он использует опыт зарубежных стран.
"Но учтены и отечественный опыт, и специфика. Безусловно, координирующая роль в создании российской орбитальной группировки останется за "Роскосмосом". Это исключает дублирование и четко позиционирует всех игроков на рынке", - добавил Борисов.
Также он сообщил, что за "Роскосмосом" останется функция запуска всех космических аппаратов.
"У нас пока нет частных компаний, способных создавать ракетную технику и осуществлять космические пуски. У нас не появились компании типа SpaceX. Хотя такие бизнес-проекты, как я знаю, в инициативном порядке начинают на этапе стартапа рождаться", - пояснил глава госкорпорации.
Ранее Борисов выразил мнение, что частные компании в России не начнут активно инвестировать в рынок космических услуг, пока не увидят в этом выгоду, и "пендель" от государства не поможет.
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