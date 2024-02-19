https://ria.ru/20240219/borisov-1928184533.html

Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет

Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет - РИА Новости, 19.02.2024

Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет

Основным предприятием, из-за которого в 2023 году были перенесены пуски российских космических ракет, оказался Научно-исследовательский институт точных приборов РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:02

2024-02-19T11:02

2024-02-19T11:03

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

российские космические системы

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Основным предприятием, из-за которого в 2023 году были перенесены пуски российских космических ракет, оказался Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП), сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "К сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу. Мы много работали над расшивкой узких мест. Основное узкое место было в НИИ ТП", - сказал он в интервью порталу Pro Космос.Борисов уточнил, что до 2023 года предприятие выпускало в среднем в год два-три комплекта приборов для обеспечения космических пусков, но в прошлом году эта цифра уже превысила 10. НИИ ТП принадлежит холдингу "Российские космические системы (РКС, входит в "Роскосмос"). Предприятие производит оборудование для управления космическими аппаратами, для работы с данными, получаемыми со спутников, средства связи, радиолокационные приборы и элементы систем стыковки. РФ в 2023 году провела 19 космических пусков.

https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html

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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российские космические системы