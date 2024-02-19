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Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет - РИА Новости, 19.02.2024
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11:02 19.02.2024 (обновлено: 11:03 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/borisov-1928184533.html
Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет
Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет - РИА Новости, 19.02.2024
Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет
Основным предприятием, из-за которого в 2023 году были перенесены пуски российских космических ракет, оказался Научно-исследовательский институт точных приборов РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:02
2024-02-19T11:03
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
российские космические системы
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Основным предприятием, из-за которого в 2023 году были перенесены пуски российских космических ракет, оказался Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП), сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. &quot;К сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу. Мы много работали над расшивкой узких мест. Основное узкое место было в НИИ ТП&quot;, - сказал он в интервью порталу Pro Космос.Борисов уточнил, что до 2023 года предприятие выпускало в среднем в год два-три комплекта приборов для обеспечения космических пусков, но в прошлом году эта цифра уже превысила 10. НИИ ТП принадлежит холдингу "Российские космические системы (РКС, входит в "Роскосмос"). Предприятие производит оборудование для управления космическими аппаратами, для работы с данными, получаемыми со спутников, средства связи, радиолокационные приборы и элементы систем стыковки. РФ в 2023 году провела 19 космических пусков.
https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российские космические системы
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Российские космические системы
Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет

Борисов назвал НИИ ТП основным виновником переносов пусков ракет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Основным предприятием, из-за которого в 2023 году были перенесены пуски российских космических ракет, оказался Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП), сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«

"К сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу. Мы много работали над расшивкой узких мест. Основное узкое место было в НИИ ТП", - сказал он в интервью порталу Pro Космос.

Борисов уточнил, что до 2023 года предприятие выпускало в среднем в год два-три комплекта приборов для обеспечения космических пусков, но в прошлом году эта цифра уже превысила 10.
НИИ ТП принадлежит холдингу "Российские космические системы (РКС, входит в "Роскосмос"). Предприятие производит оборудование для управления космическими аппаратами, для работы с данными, получаемыми со спутников, средства связи, радиолокационные приборы и элементы систем стыковки.
РФ в 2023 году провела 19 космических пусков.
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