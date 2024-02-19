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Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 19.02.2024 (обновлено: 14:12 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/boi-1928239077.html
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
В Запорожской области на линии фронта наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Вербовое и Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:10
2024-02-19T14:12
специальная военная операция на украине
владимир рогов
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Вербовое и Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее он сообщал об активизации боевых действий на запорожской линии фронта и инициативе, которой владеет российская армия."Наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления Запорожской линии фронта. Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери - как в военной технике, так и личном составе", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ наносят удары по противнику из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки, а также западнее Работино.Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" "решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области".
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запорожская область
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владимир рогов, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении

Рогов: ожесточенные бои идут в районе Вербового и Работино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Вербовое и Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он сообщал об активизации боевых действий на запорожской линии фронта и инициативе, которой владеет российская армия.
"Наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления Запорожской линии фронта. Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери - как в военной технике, так и личном составе", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ наносят удары по противнику из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки, а также западнее Работино.
Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" "решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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