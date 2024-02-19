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Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
В Запорожской области на линии фронта наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Вербовое и Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:10
2024-02-19T14:10
2024-02-19T14:12
специальная военная операция на украине
владимир рогов
безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Вербовое и Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее он сообщал об активизации боевых действий на запорожской линии фронта и инициативе, которой владеет российская армия."Наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления Запорожской линии фронта. Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери - как в военной технике, так и личном составе", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ наносят удары по противнику из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки, а также западнее Работино.Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" "решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
Рогов: ожесточенные бои идут в районе Вербового и Работино
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Вербовое и Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он сообщал об активизации боевых действий на запорожской линии фронта и инициативе, которой владеет российская армия.
"Наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления Запорожской линии фронта. Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери - как в военной технике, так и личном составе", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ
наносят удары по противнику из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки, а также западнее Работино.
Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" "решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области".
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