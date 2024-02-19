https://ria.ru/20240219/boepripasy-1928316322.html

Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ

Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024

Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза, призвал увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:10

2024-02-19T19:10

2024-02-19T19:10

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий кулеба

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза, призвал увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта, передает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. "В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и призвал европейских коллег приложить все возможные усилия для немедленного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину, в частности, отменить экспортные контракты и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. По данным пресс-службы, Кулеба также призвал европейские правительства заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий, искать за пределами Европы снаряды, которые можно приобрести и отправить на Украину. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что разочарован заседанием Совета по иностранным делам Евросоюза, так как на нем не удалось продвинуться по вопросу поставки боеприпасов на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240219/rossiya-1928265640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, дмитрий кулеба, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр