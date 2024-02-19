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Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/boepripasy-1928316322.html
Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ
Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза, призвал увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:10
2024-02-19T19:10
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий кулеба
евросоюз
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза, призвал увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта, передает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. "В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и призвал европейских коллег приложить все возможные усилия для немедленного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину, в частности, отменить экспортные контракты и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. По данным пресс-службы, Кулеба также призвал европейские правительства заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий, искать за пределами Европы снаряды, которые можно приобрести и отправить на Украину. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что разочарован заседанием Совета по иностранным делам Евросоюза, так как на нем не удалось продвинуться по вопросу поставки боеприпасов на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928265640.html
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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украина, в мире, дмитрий кулеба, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба призвал ЕС направить все производство боеприпасов на нужды ВСУ

Кулеба призвал направить все имеющееся в ЕС производство снарядов на нужды ВСУ

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза, призвал увеличить поставки артиллерийских снарядов на Украину и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта, передает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и призвал европейских коллег приложить все возможные усилия для немедленного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину, в частности, отменить экспортные контракты и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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По данным пресс-службы, Кулеба также призвал европейские правительства заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий, искать за пределами Европы снаряды, которые можно приобрести и отправить на Украину.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что разочарован заседанием Совета по иностранным делам Евросоюза, так как на нем не удалось продвинуться по вопросу поставки боеприпасов на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий КулебаЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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