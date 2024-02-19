https://ria.ru/20240219/blokada-1928188931.html

В Киеве отреагировали на блокаду КПП на границе с Польшей

В Киеве отреагировали на блокаду КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 19.02.2024

В Киеве отреагировали на блокаду КПП на границе с Польшей

Полное блокирование КПП на украинско-польской границе прямо влияет на обороноспособность Украины, заявили в министерстве развития общин, территорий и... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:23

2024-02-19T11:23

2024-02-19T11:26

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полное блокирование КПП на украинско-польской границе прямо влияет на обороноспособность Украины, заявили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры страны, отметив, что в Киеве ждут конкретных действий польских коллег и решения проблемы. Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что протестующие на украинско-польской границе не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ, ехавшую в сторону Украины. Также украинские СМИ сообщали, что на одном из КПП протестующие перестали пропускать даже автобусы. "Сейчас с польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин – Дорохуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность", - приводит слова замминистра инфраструктуры Сергея Деркача ведомство на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, едущие за критически необходимыми товарами. По информации ведомства, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой о недопустимости блокады границы, в частности пассажирского транспорта. "Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решения проблемы в целом", - приводит слова Кубракова пресс-служба министерства. Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, евросоюз