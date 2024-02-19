Рейтинг@Mail.ru
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2" - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:40 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/bi-2-1928210120.html
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2"
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2" - РИА Новости, 19.02.2024
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2"
Концерты рок-группы "Би-2" в турецком городе Кемер, запланированные на 24-28 апреля, отменены, сообщил в своем Instagram*-аккаунте солист группы, Егор Бортник... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:40
2024-02-19T12:40
шоубиз
новости культуры
кемер
би-2
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_0:54:1001:617_1920x0_80_0_0_4c7ff279bd5c70fdfffafe42aa48280e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Концерты рок-группы "Би-2" в турецком городе Кемер, запланированные на 24-28 апреля, отменены, сообщил в своем Instagram*-аккаунте солист группы, Егор Бортник (Лёва "Би-2")**. Ранее в Telegram-канале коллектива сообщалось, что отменен концерт группы в Дубае, запланированный на 17 февраля. "Концерт в Кемере отменен", - написал музыкант. Ранее участники группы "Би-2" были арестованы полицией Таиланда после концерта на Пхукете по обвинению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей, приговорены к штрафам и выдворены из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан РФ, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, гражданами которого являлись четверо из семи музыкантов. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html
кемер
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_15:0:975:720_1920x0_80_0_0_d007cdac62e01cd643f57cdce5f47c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кемер, би-2, россия, турция
Шоубиз, Новости культуры, Кемер, Би-2, Россия, Турция
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2"

Запланированные на 24-28 апреля концерты группы "Би-2" в Кемере отменили

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Концерты рок-группы "Би-2" в турецком городе Кемер, запланированные на 24-28 апреля, отменены, сообщил в своем Instagram*-аккаунте солист группы, Егор Бортник (Лёва "Би-2")**.
Ранее в Telegram-канале коллектива сообщалось, что отменен концерт группы в Дубае, запланированный на 17 февраля.
"Концерт в Кемере отменен", - написал музыкант.
Ранее участники группы "Би-2" были арестованы полицией Таиланда после концерта на Пхукете по обвинению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей, приговорены к штрафам и выдворены из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан РФ, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, гражданами которого являлись четверо из семи музыкантов. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Рок-концерт - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов
2 февраля, 12:09
 
ШоубизНовости культурыКемерБи-2РоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала