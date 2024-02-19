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В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2"
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2" - РИА Новости, 19.02.2024
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2"
Концерты рок-группы "Би-2" в турецком городе Кемер, запланированные на 24-28 апреля, отменены, сообщил в своем Instagram*-аккаунте солист группы, Егор Бортник... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:40
2024-02-19T12:40
2024-02-19T12:40
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Концерты рок-группы "Би-2" в турецком городе Кемер, запланированные на 24-28 апреля, отменены, сообщил в своем Instagram*-аккаунте солист группы, Егор Бортник (Лёва "Би-2")**. Ранее в Telegram-канале коллектива сообщалось, что отменен концерт группы в Дубае, запланированный на 17 февраля. "Концерт в Кемере отменен", - написал музыкант. Ранее участники группы "Би-2" были арестованы полицией Таиланда после концерта на Пхукете по обвинению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей, приговорены к штрафам и выдворены из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан РФ, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, гражданами которого являлись четверо из семи музыкантов. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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новости культуры, кемер, би-2, россия, турция
Шоубиз, Новости культуры, Кемер, Би-2, Россия, Турция
В турецком Кемере отменили концерты группы "Би-2"
Запланированные на 24-28 апреля концерты группы "Би-2" в Кемере отменили