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Медведев призвал наращивать производство беспилотников - РИА Новости, 19.02.2024
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15:48 19.02.2024 (обновлено: 16:02 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/bespilotniki-1928268155.html
Медведев призвал наращивать производство беспилотников
Медведев призвал наращивать производство беспилотников - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев призвал наращивать производство беспилотников
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть хорошие танки и очень хорошие ракеты, но нужно наращивать производство дронов и РЭБ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:48
2024-02-19T16:02
россия
дмитрий медведев
безопасность
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть хорошие танки и очень хорошие ракеты, но нужно наращивать производство дронов и РЭБ."Да, у нас хороший танки, у нас хорошие ракеты, даже очень хорошие, у нас есть стратегический ядерный комплекс, а вот дроны мы не делали. Сейчас стали делать. Но нужно наращивать их производство. Этим занимается министерство обороны, этим занимается оборонно-промышленный комплекс страны", - сказал он.По его словам, оборотная сторона использования беспилотников - это контрбатарейная борьба, включая радиоэлектроннуб борьбу. "Это очень сложные устройства, которые еще и слабо защищены, которые легко вывести из строя", - добавил Медведев."Средства РЭБ мы, конечно, будем наращивать", - отметил он.
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев призвал наращивать производство беспилотников

Медведев заявил о необходимости наращивать производство беспилотников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть хорошие танки и очень хорошие ракеты, но нужно наращивать производство дронов и РЭБ.
«
"Да, у нас хороший танки, у нас хорошие ракеты, даже очень хорошие, у нас есть стратегический ядерный комплекс, а вот дроны мы не делали. Сейчас стали делать. Но нужно наращивать их производство. Этим занимается министерство обороны, этим занимается оборонно-промышленный комплекс страны", - сказал он.
По его словам, оборотная сторона использования беспилотников - это контрбатарейная борьба, включая радиоэлектроннуб борьбу. "Это очень сложные устройства, которые еще и слабо защищены, которые легко вывести из строя", - добавил Медведев.
"Средства РЭБ мы, конечно, будем наращивать", - отметил он.
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