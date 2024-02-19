https://ria.ru/20240219/bespilotnik-1928154330.html

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области

Беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, сообщило в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:29

2024-02-19T08:29

2024-02-19T08:43

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, сообщило в Telegram-канале Минобороны России."Около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении оборонного ведомства.Ранее об уничтожении реактивного беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Брянским районом сообщил губернатор Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)