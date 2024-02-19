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Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области
Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области
Беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, сообщило в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:29
2024-02-19T08:29
2024-02-19T08:43
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, сообщило в Telegram-канале Минобороны России."Около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении оборонного ведомства.Ранее об уничтожении реактивного беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Брянским районом сообщил губернатор Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Брянской области
МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Брянской области