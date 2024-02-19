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Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 19.02.2024
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью, следует из сообщений губернатора Александра Богомаза в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:18
2024-02-19T08:18
2024-02-19T09:09
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью, следует из сообщений губернатора Александра Богомаза в Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО", — написал он.Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.Информацию об уничтожении беспилотника подтвердили в Минобороны, уточнив, что это произошло примерно в 07:30.Позже Богомаз сообщил, что над Брянским районом сбили еще один дрон. В этом случае также обошлось без пострадавших и разрушений.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240217/dron-1928009771.html
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брянская область, брянский район, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над Брянской областью