https://ria.ru/20240219/bespilotnik-1928153973.html

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 19.02.2024

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью, следует из сообщений губернатора Александра Богомаза в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:18

2024-02-19T08:18

2024-02-19T09:09

специальная военная операция на украине

брянская область

брянский район

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью, следует из сообщений губернатора Александра Богомаза в Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО", — написал он.Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.Информацию об уничтожении беспилотника подтвердили в Минобороны, уточнив, что это произошло примерно в 07:30.Позже Богомаз сообщил, что над Брянским районом сбили еще один дрон. В этом случае также обошлось без пострадавших и разрушений.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240217/dron-1928009771.html

брянская область

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брянская область, брянский район, александр богомаз, безопасность