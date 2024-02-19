https://ria.ru/20240219/berbok-1928195128.html

Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии

Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 19.02.2024

Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии

Европейский Союз готовит 13-й санкционный пакет, который среди прочего коснется вопроса поставок России БПЛА, заявила министр иностранных дел Германии Анналена... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:52

2024-02-19T11:52

2024-02-19T12:05

германия

евросоюз

россия

в мире

анналена бербок

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Европейский Союз готовит 13-й санкционный пакет, который среди прочего коснется вопроса поставок России БПЛА, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи с коллегами из стран ЕС."Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов", - заявила она. Ее речь транслировалась на сайте Европейской комиссии.По словам Бербок, пакет уже почти согласован. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник обсудят новые антироссийские санкции, которые Брюссель рассчитывает ввести к 24 февраля.

https://ria.ru/20240218/sanktsii-1928012262.html

германия

россия

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германия, евросоюз, россия, в мире, анналена бербок, брюссель