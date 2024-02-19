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Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 19.02.2024
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11:52 19.02.2024 (обновлено: 12:05 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/berbok-1928195128.html
Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии
Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 19.02.2024
Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии
Европейский Союз готовит 13-й санкционный пакет, который среди прочего коснется вопроса поставок России БПЛА, заявила министр иностранных дел Германии Анналена... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:52
2024-02-19T12:05
германия
евросоюз
россия
в мире
анналена бербок
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Европейский Союз готовит 13-й санкционный пакет, который среди прочего коснется вопроса поставок России БПЛА, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи с коллегами из стран ЕС."Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов", - заявила она. Ее речь транслировалась на сайте Европейской комиссии.По словам Бербок, пакет уже почти согласован. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник обсудят новые антироссийские санкции, которые Брюссель рассчитывает ввести к 24 февраля.
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германия, евросоюз, россия, в мире, анналена бербок, брюссель
Германия, Евросоюз, Россия, В мире, Анналена Бербок, Брюссель
Новый пакет санкций может затронуть сферу БПЛА, заявила глава МИД Германии

Бербок: в рамках нового пакета санкций ЕС готовят меры, затрагивающие сферу БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Европейский Союз готовит 13-й санкционный пакет, который среди прочего коснется вопроса поставок России БПЛА, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи с коллегами из стран ЕС.
«
"Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов", - заявила она. Ее речь транслировалась на сайте Европейской комиссии.
По словам Бербок, пакет уже почти согласован. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник обсудят новые антироссийские санкции, которые Брюссель рассчитывает ввести к 24 февраля.
Лондон - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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Вчера, 00:31
 
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