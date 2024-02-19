https://ria.ru/20240219/belogorsk-1928199676.html

Мэр Белогорска рассказал о последствиях голой вечеринки в местном клубе

Мэр Белогорска рассказал о последствиях голой вечеринки в местном клубе - РИА Новости, 19.02.2024

Мэр Белогорска рассказал о последствиях голой вечеринки в местном клубе

Сотрудники ночного клуба в Белогорске Амурской области, где прошла вечеринка с конкурсами на раздевание и вызвала общественный резонанс, пойдут в волонтёрский... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:14

2024-02-19T12:14

2024-02-19T12:23

белогорск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 фев – РИА Новости. Сотрудники ночного клуба в Белогорске Амурской области, где прошла вечеринка с конкурсами на раздевание и вызвала общественный резонанс, пойдут в волонтёрский отряд для помощи участникам СВО, руководство клуба также окажет помощь региональному фонду поддержки семьям бойцов, сообщил мэр Станислав Мелюков. Видео субботнего мероприятия в ночном клубе появились в соцсетях. На кадрах женщины под музыку раздеваются до трусов, мужчины также стоят оголённые. В пересылаемых сообщениях указывается, что это ночной клуб "Оазис" в Белогорске, и что якобы участники конкурса "разделись за коктейль" стоимостью 300 рублей. В соцсетях жители негативно отреагировали на происходящее, отмечая, что "голая вечеринка Ивлеевой ничему не научила". Ситуацию прокомментировал мэр Мелюков. По его словам, ему о происходящем сообщила активистка-волонтёр СВО, началось разбирательство, прошло совещание в мэрии города с участием заместителей главы, начальника МО МВД "Белогорский", прокурора города, активистки-волонтера и одного из руководителей клуба. "Руководство клуба полностью признало вину за инцидент и взяло на себя ответственность за вышедший из-под контроля конкурс. Сотрудники клуба по решению его руководства будут направлены в волонтерский отряд для оказания практической помощи участникам СВО; клуб изъявил желание оказать помощь фонду поддержки семьям участников СВО", - написал Мелюков в Telegram-канале. Он также уточнил, что полиция проводит проверку. Администрацию клуба, ведущего и участниц мероприятия могут привлечь к административной ответственности. Клуб добровольно закрылся до окончания проверки, ведущего уволили. Кроме того, 21 февраля администрация проведет встречу с руководителями кафе и ресторанов, на которой объяснит допустимые моральные правила организации отдыха, добавил Мелюков. Также мэр опроверг информацию о том, что в мероприятии участвовали жёны участников СВО, и призвал найти и наказать авторов фейка. "Официально заявляю: участницы конкурса - не жёны участников СВО. Полагаю, что инцидент в клубе сознательно стал использоваться деструктивными силами, заинтересованными в раскачивании ситуации в городе 35-й Армии, в котором оперштаб помощи семьям участников СВО является примером. И считаю, что долг правоохранительных органов найти и привлечь к ответственности авторов фейка", - написал мэр.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20240217/kirkorov-1927992445.html

белогорск

амурская область

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белогорск, амурская область