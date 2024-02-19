https://ria.ru/20240219/belgorod-1928335055.html
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили - РИА Новости, 19.02.2024
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:56
2024-02-19T20:56
2024-02-19T20:57
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_77099e104b0b7f170239afcfb7c285a6.jpg
БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности второй раз за день появилось в Telegram-канале МЧС по Белгородской области в 20.40 мск понедельника. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 7 минут проинформировали об отмене тревоги. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
белгородская область
белгородский район
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c44463ef17d3107f75acd56fbcb2c555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили
МЧС: ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через 7 минут