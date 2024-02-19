https://ria.ru/20240219/belgorod-1928335055.html

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили - РИА Новости, 19.02.2024

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:56

2024-02-19T20:56

2024-02-19T20:57

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности второй раз за день появилось в Telegram-канале МЧС по Белгородской области в 20.40 мск понедельника. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 7 минут проинформировали об отмене тревоги. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

белгородский район

белгород

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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)