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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 19.02.2024 (обновлено: 17:59 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/belgorod-1928300930.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.02.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:50
2024-02-19T17:59
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 19 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.По данным сводок, в минувшую пятницу в Белгородской области зафиксировали рекордное количество обстрелов для февраля — 109. К субботе интенсивность атак упала более чем в два раза (45), а к воскресенью сократилась в пять раз по сравнению с предыдущим днем.Больше всего обстрелов за минувшую неделю зафиксировали в Белгородском районе (34%), Шебекинском округе (21%) и Грайворонском округе (17%).На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

МЧС сообщило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
"Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.
Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
По данным сводок, в минувшую пятницу в Белгородской области зафиксировали рекордное количество обстрелов для февраля — 109. К субботе интенсивность атак упала более чем в два раза (45), а к воскресенью сократилась в пять раз по сравнению с предыдущим днем.
Больше всего обстрелов за минувшую неделю зафиксировали в Белгородском районе (34%), Шебекинском округе (21%) и Грайворонском округе (17%).
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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