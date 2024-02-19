https://ria.ru/20240219/belgorod-1928300930.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.02.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:50

2024-02-19T17:50

2024-02-19T17:59

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 19 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.По данным сводок, в минувшую пятницу в Белгородской области зафиксировали рекордное количество обстрелов для февраля — 109. К субботе интенсивность атак упала более чем в два раза (45), а к воскресенью сократилась в пять раз по сравнению с предыдущим днем.Больше всего обстрелов за минувшую неделю зафиксировали в Белгородском районе (34%), Шебекинском округе (21%) и Грайворонском округе (17%).На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)