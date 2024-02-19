https://ria.ru/20240219/bayden-1928314775.html
СМИ: многие демократы уверены, что Байден сейчас не смог бы победить Трампа
СМИ: многие демократы уверены, что Байден сейчас не смог бы победить Трампа - РИА Новости, 19.02.2024
СМИ: многие демократы уверены, что Байден сейчас не смог бы победить Трампа
Многие высокопоставленные представители Демократической партии США убеждены в том, что, если бы президентские выборы в США проходили в ближайшее время, а не в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:01
2024-02-19T19:01
2024-02-19T19:01
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Многие высокопоставленные представители Демократической партии США убеждены в том, что, если бы президентские выборы в США проходили в ближайшее время, а не в ноябре, то нынешний президент страны Джо Байден проиграл бы своему предшественнику и главному конкуренту Дональду Трампу, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники. "Многие высокопоставленные демократы убеждены, что, если бы выборы состоялись сегодня, Байден проиграл бы реванш бывшему президенту Трампу", - говорится в публикации. По словам одного из собеседников издания, входящего в близкое окружение Байдена, его предвыборной кампании явно требуется активизация. "Всем вокруг него хорошо известна необходимость активизации этой кампании. Единственным способом справиться с негативными последствиям доклада спецпрокурора является присутствие президента, видимость его и сила в голосе", - сообщил он на условиях анонимности. С целью вернуть уверенность американских избирателей в состоянии Байдена и придать импульс его предвыборной гонке, окружение американского лидера возлагает большие надежды на традиционное обращение президента США о положении страны, которое ежегодно проходит в конгрессе. В этом году оно намечено на 7 марта. Помимо этого, Байден рассматривает возможность подписать некий исполнительный указ за две недели до обращения, который будет призван резко сократить поток нелегальных мигрантов в США, в качестве способа показать свои действия в борьбе с миграционным кризисом на фоне критики республиканцев. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html
https://ria.ru/20240216/bayden-1927746226.html
https://ria.ru/20240215/vybory-1927693409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США
СМИ: многие демократы уверены, что Байден сейчас не смог бы победить Трампа
Axios: многие демократы уверены, что сейчас Байден проиграл бы выборы Трампу
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости.
Многие высокопоставленные представители Демократической партии США убеждены в том, что, если бы президентские выборы в США проходили в ближайшее время, а не в ноябре, то нынешний президент страны Джо Байден проиграл бы своему предшественнику и главному конкуренту Дональду Трампу, сообщает интернет-издание Axios
со ссылкой на источники.
"Многие высокопоставленные демократы убеждены, что, если бы выборы состоялись сегодня, Байден проиграл бы реванш бывшему президенту Трампу", - говорится в публикации.
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
По словам одного из собеседников издания, входящего в близкое окружение Байдена, его предвыборной кампании явно требуется активизация. "Всем вокруг него хорошо известна необходимость активизации этой кампании. Единственным способом справиться с негативными последствиям доклада спецпрокурора является присутствие президента, видимость его и сила в голосе", - сообщил он на условиях анонимности.
С целью вернуть уверенность американских избирателей в состоянии Байдена и придать импульс его предвыборной гонке, окружение американского лидера возлагает большие надежды на традиционное обращение президента США о положении страны, которое ежегодно проходит в конгрессе. В этом году оно намечено на 7 марта.
Помимо этого, Байден рассматривает возможность подписать некий исполнительный указ за две недели до обращения, который будет призван резко сократить поток нелегальных мигрантов в США, в качестве способа показать свои действия в борьбе с миграционным кризисом на фоне критики республиканцев.
"Пускай докажет": конгрессмен потребовал от Байдена пройти необычный тест
Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли
. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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