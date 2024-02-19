https://ria.ru/20240219/bayden-1928314775.html

СМИ: многие демократы уверены, что Байден сейчас не смог бы победить Трампа

СМИ: многие демократы уверены, что Байден сейчас не смог бы победить Трампа - РИА Новости, 19.02.2024

СМИ: многие демократы уверены, что Байден сейчас не смог бы победить Трампа

Многие высокопоставленные представители Демократической партии США убеждены в том, что, если бы президентские выборы в США проходили в ближайшее время, а не в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:01

2024-02-19T19:01

2024-02-19T19:01

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0874fa9e7e7e95046d21d16bc82acd2d.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Многие высокопоставленные представители Демократической партии США убеждены в том, что, если бы президентские выборы в США проходили в ближайшее время, а не в ноябре, то нынешний президент страны Джо Байден проиграл бы своему предшественнику и главному конкуренту Дональду Трампу, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники. "Многие высокопоставленные демократы убеждены, что, если бы выборы состоялись сегодня, Байден проиграл бы реванш бывшему президенту Трампу", - говорится в публикации. По словам одного из собеседников издания, входящего в близкое окружение Байдена, его предвыборной кампании явно требуется активизация. "Всем вокруг него хорошо известна необходимость активизации этой кампании. Единственным способом справиться с негативными последствиям доклада спецпрокурора является присутствие президента, видимость его и сила в голосе", - сообщил он на условиях анонимности. С целью вернуть уверенность американских избирателей в состоянии Байдена и придать импульс его предвыборной гонке, окружение американского лидера возлагает большие надежды на традиционное обращение президента США о положении страны, которое ежегодно проходит в конгрессе. В этом году оно намечено на 7 марта. Помимо этого, Байден рассматривает возможность подписать некий исполнительный указ за две недели до обращения, который будет призван резко сократить поток нелегальных мигрантов в США, в качестве способа показать свои действия в борьбе с миграционным кризисом на фоне критики республиканцев. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html

https://ria.ru/20240216/bayden-1927746226.html

https://ria.ru/20240215/vybory-1927693409.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша