Рейтинг@Mail.ru
СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 19.02.2024 (обновлено: 18:11 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/bayden-1928301467.html
СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне
СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне - РИА Новости, 19.02.2024
СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне
Дальний родственник нынешнего главы Белого дома Джо Байдена был помилован 160 лет назад американским президентом Авраамом Линкольном после того, как устроил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:52
2024-02-19T18:11
в мире
сша
джо байден
авраам линкольн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Дальний родственник нынешнего главы Белого дома Джо Байдена был помилован 160 лет назад американским президентом Авраамом Линкольном после того, как устроил поножовщину в армии в период Гражданской войны в США и был обвинен в покушении на убийство и нарушении военной дисциплины, пишет газета Washington Post со ссылкой на архивные документы. "Документы указывают, что Авраам Линкольн помиловал прапрадеда Байдена", - говорится в публикации. Согласно записям Национальных архивов США, 21 марта 1864 года в разгар Гражданской войны в США, в военном лагере Беверли-Форд в штате Вирджиния произошла драка между гражданскими служащими армии северян Мозесом Робинеттом, который являлся прапрадедом Байдена, и другим гражданским Джоном Александером. В армии Робинетт был приписан к резерву артиллерии, в его обязанности входил уход за лошадьми и мулами, которые обеспечивали подвоз вагонов с боеприпасами. Причиной для возникшего конфликта, как отмечает издание, стали высказывания прапрадеда Байдена в адрес Александера. В результате инцидента Алексендер получил получил ножевые ранения, а Робинетт был обвинен в покушении на убийство и отправлен в заключение на один из островов рядом со штатом Флорида. Помимо покушения на убийство, его также судили за нарушение военной дисциплины. На суде Робинетт объяснял свои действия самообороной, однако был осужден по всем предъявленным ему обвинениям и приговорен к двум годам заключения и тяжелому труду. Позднее в его поддержку выступили трое офицеров, с которыми Робинетт был знаком, подав петицию Линкольну о смягчении приговора. После того, как документ прошел череду бюрократических инстанций, он лег на стол Линкольну, который в конечном счете, помиловал родственника нынешнего президента США.
https://ria.ru/20230723/predskazanie-1885753964.html
https://ria.ru/20231212/bayden-1915208337.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, авраам линкольн
В мире, США, Джо Байден, Авраам Линкольн
СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне

WP: прапрадед Байдена устроил поножовщину в армии, но был помилован Линкольном

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Дальний родственник нынешнего главы Белого дома Джо Байдена был помилован 160 лет назад американским президентом Авраамом Линкольном после того, как устроил поножовщину в армии в период Гражданской войны в США и был обвинен в покушении на убийство и нарушении военной дисциплины, пишет газета Washington Post со ссылкой на архивные документы.
"Документы указывают, что Авраам Линкольн помиловал прапрадеда Байдена", - говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена
23 июля 2023, 01:00
Согласно записям Национальных архивов США, 21 марта 1864 года в разгар Гражданской войны в США, в военном лагере Беверли-Форд в штате Вирджиния произошла драка между гражданскими служащими армии северян Мозесом Робинеттом, который являлся прапрадедом Байдена, и другим гражданским Джоном Александером. В армии Робинетт был приписан к резерву артиллерии, в его обязанности входил уход за лошадьми и мулами, которые обеспечивали подвоз вагонов с боеприпасами.
Причиной для возникшего конфликта, как отмечает издание, стали высказывания прапрадеда Байдена в адрес Александера. В результате инцидента Алексендер получил получил ножевые ранения, а Робинетт был обвинен в покушении на убийство и отправлен в заключение на один из островов рядом со штатом Флорида. Помимо покушения на убийство, его также судили за нарушение военной дисциплины. На суде Робинетт объяснял свои действия самообороной, однако был осужден по всем предъявленным ему обвинениям и приговорен к двум годам заключения и тяжелому труду.
Позднее в его поддержку выступили трое офицеров, с которыми Робинетт был знаком, подав петицию Линкольну о смягчении приговора. После того, как документ прошел череду бюрократических инстанций, он лег на стол Линкольну, который в конечном счете, помиловал родственника нынешнего президента США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС
12 декабря 2023, 04:04
 
В миреСШАДжо БайденАвраам Линкольн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала