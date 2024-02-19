https://ria.ru/20240219/bayden-1928301467.html

СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне

СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне - РИА Новости, 19.02.2024

СМИ: один из предков Байдена совершил преступление при Линкольне

Дальний родственник нынешнего главы Белого дома Джо Байдена был помилован 160 лет назад американским президентом Авраамом Линкольном после того, как устроил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:52

2024-02-19T17:52

2024-02-19T18:11

в мире

сша

джо байден

авраам линкольн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Дальний родственник нынешнего главы Белого дома Джо Байдена был помилован 160 лет назад американским президентом Авраамом Линкольном после того, как устроил поножовщину в армии в период Гражданской войны в США и был обвинен в покушении на убийство и нарушении военной дисциплины, пишет газета Washington Post со ссылкой на архивные документы. "Документы указывают, что Авраам Линкольн помиловал прапрадеда Байдена", - говорится в публикации. Согласно записям Национальных архивов США, 21 марта 1864 года в разгар Гражданской войны в США, в военном лагере Беверли-Форд в штате Вирджиния произошла драка между гражданскими служащими армии северян Мозесом Робинеттом, который являлся прапрадедом Байдена, и другим гражданским Джоном Александером. В армии Робинетт был приписан к резерву артиллерии, в его обязанности входил уход за лошадьми и мулами, которые обеспечивали подвоз вагонов с боеприпасами. Причиной для возникшего конфликта, как отмечает издание, стали высказывания прапрадеда Байдена в адрес Александера. В результате инцидента Алексендер получил получил ножевые ранения, а Робинетт был обвинен в покушении на убийство и отправлен в заключение на один из островов рядом со штатом Флорида. Помимо покушения на убийство, его также судили за нарушение военной дисциплины. На суде Робинетт объяснял свои действия самообороной, однако был осужден по всем предъявленным ему обвинениям и приговорен к двум годам заключения и тяжелому труду. Позднее в его поддержку выступили трое офицеров, с которыми Робинетт был знаком, подав петицию Линкольну о смягчении приговора. После того, как документ прошел череду бюрократических инстанций, он лег на стол Линкольну, который в конечном счете, помиловал родственника нынешнего президента США.

https://ria.ru/20230723/predskazanie-1885753964.html

https://ria.ru/20231212/bayden-1915208337.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, авраам линкольн