https://ria.ru/20240219/bank-1928302885.html
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank - РИА Новости, 19.02.2024
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank
Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести "Эйч-эс-би-си банк" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:01
2024-02-19T18:01
2024-02-19T21:28
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести "Эйч-эс-би-си банк" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение акционерным обществом "Экспобанк" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале "Эйч-эс-би-си банк (РР)" (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих Эйч Эс Би Си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.)", — сказано в документе.HSBC — британо-гонконгская банковская группа. Холдинг был образован в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Банк работал в России с 1996 года. Соглашение о продаже российского подразделения Экспобанку компания подписала еще летом 2022 года.Осенью прошлого года, по данным издания Nikkei, компания планировала приостановить услугу перевода денег для корпоративных клиентов, если они затрагивают Россию или Белоруссию.
https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html
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экономика, россия, владимир путин, hsbc, экспобанк
Экономика, Россия, Владимир Путин, HSBC, Экспобанк
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank
Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российское подразделение банка HSBC