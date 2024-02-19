Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 19.02.2024 (обновлено: 21:28 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/bank-1928302885.html
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank - РИА Новости, 19.02.2024
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank
Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести "Эйч-эс-би-си банк" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:01
2024-02-19T21:28
экономика
россия
владимир путин
hsbc
экспобанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104661/75/1046617501_0:0:3898:2193_1920x0_80_0_0_f4615b290af8ca98d6809a32ecc48f43.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести "Эйч-эс-би-си банк" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение акционерным обществом "Экспобанк" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале "Эйч-эс-би-си банк (РР)" (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих Эйч Эс Би Си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.)", — сказано в документе.HSBC — британо-гонконгская банковская группа. Холдинг был образован в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Банк работал в России с 1996 года. Соглашение о продаже российского подразделения Экспобанку компания подписала еще летом 2022 года.Осенью прошлого года, по данным издания Nikkei, компания планировала приостановить услугу перевода денег для корпоративных клиентов, если они затрагивают Россию или Белоруссию.
https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html
https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104661/75/1046617501_215:0:3698:2612_1920x0_80_0_0_5c64a0f9b83b776ae19b3dd0b4d5a0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, hsbc, экспобанк
Экономика, Россия, Владимир Путин, HSBC, Экспобанк
Путин разрешил Экспобанку приобрести все акции HSBC Bank

Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российское подразделение банка HSBC

© Flickr / Gyver ChangЗдание HSBC
Здание HSBC - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Flickr / Gyver Chang
Здание HSBC. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести "Эйч-эс-би-си банк" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Разрешить совершение акционерным обществом "Экспобанк" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале "Эйч-эс-би-си банк (РР)" (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих Эйч Эс Би Си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.)", — сказано в документе.
Офис банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года
3 ноября 2023, 17:42
HSBC — британо-гонконгская банковская группа. Холдинг был образован в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation.
Банк работал в России с 1996 года. Соглашение о продаже российского подразделения Экспобанку компания подписала еще летом 2022 года.
Осенью прошлого года, по данным издания Nikkei, компания планировала приостановить услугу перевода денег для корпоративных клиентов, если они затрагивают Россию или Белоруссию.
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Придали ускорение: российская промышленность выстрелила на фоне санкций
14 января, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинHSBCЭкспобанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала