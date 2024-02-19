https://ria.ru/20240219/bank-1928184324.html

В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам

В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам - РИА Новости, 19.02.2024

В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам

Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счёта гражданам РФ, для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) и неснимаемый депозит в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:01

2024-02-19T11:01

2024-02-19T11:09

россия

экономика

сша

анкара (провинция)

москва

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102722/03/1027220302_0:398:1549:1269_1920x0_80_0_0_611b51647d56e462ff33f7431ab7cc8c.jpg

АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счёта гражданам РФ, для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) и неснимаемый депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, заявил РИА Новости представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщало РБК со ссылкой на письмо из банка. О таком запросе со стороны финансовой организации изданию рассказали и два посредника, которые помогают гражданам России открывать карты в местных банках. В банке корреспонденту РИА Новости заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США."Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам РФ) открываются", - сообщил собеседник агентства.По его словам, гражданам РФ для открытия банковского счёта в турецком Denizbank необходимо иметь наличие ВНЖ и неснимаемый депозит на своём счёте в эквиваленте 10 тысяч долларам."Этот депозит нельзя снимать в течение действия счёта", - уточнил собеседник агентства.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Анкару из-за санкций. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с республикой.

https://ria.ru/20240219/oae-1928176555.html

россия

сша

анкара (провинция)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, сша, анкара (провинция), москва, санкции в отношении россии