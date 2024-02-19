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В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам - РИА Новости, 19.02.2024
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11:01 19.02.2024 (обновлено: 11:09 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/bank-1928184324.html
В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам
В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам - РИА Новости, 19.02.2024
В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам
Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счёта гражданам РФ, для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) и неснимаемый депозит в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:01
2024-02-19T11:09
россия
экономика
сша
анкара (провинция)
москва
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счёта гражданам РФ, для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) и неснимаемый депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, заявил РИА Новости представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщало РБК со ссылкой на письмо из банка. О таком запросе со стороны финансовой организации изданию рассказали и два посредника, которые помогают гражданам России открывать карты в местных банках. В банке корреспонденту РИА Новости заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США."Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам РФ) открываются", - сообщил собеседник агентства.По его словам, гражданам РФ для открытия банковского счёта в турецком Denizbank необходимо иметь наличие ВНЖ и неснимаемый депозит на своём счёте в эквиваленте 10 тысяч долларам."Этот депозит нельзя снимать в течение действия счёта", - уточнил собеседник агентства.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Анкару из-за санкций. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с республикой.
https://ria.ru/20240219/oae-1928176555.html
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россия, экономика, сша, анкара (провинция), москва, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, США, Анкара (провинция), Москва, Санкции в отношении России
В DenizBank не получали уведомлений о запрете открывать счета россиянам

представитель: турецкому Denizbank не запрещали открывать счета гражданам России

© AP Photo / Murad SezerМужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото
Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Murad Sezer
Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счёта гражданам РФ, для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) и неснимаемый депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, заявил РИА Новости представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.
Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщало РБК со ссылкой на письмо из банка. О таком запросе со стороны финансовой организации изданию рассказали и два посредника, которые помогают гражданам России открывать карты в местных банках. В банке корреспонденту РИА Новости заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.
«
"Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам РФ) открываются", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, гражданам РФ для открытия банковского счёта в турецком Denizbank необходимо иметь наличие ВНЖ и неснимаемый депозит на своём счёте в эквиваленте 10 тысяч долларам.
"Этот депозит нельзя снимать в течение действия счёта", - уточнил собеседник агентства.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Анкару из-за санкций. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с республикой.
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РоссияЭкономикаСШААнкара (провинция)МоскваСанкции в отношении России
 
 
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