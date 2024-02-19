https://ria.ru/20240219/azerbaydzhan-1928187955.html

Баку снова призвал Ереван убрать из конституции территориальные претензии

Баку снова призвал Ереван убрать из конституции территориальные претензии - РИА Новости, 19.02.2024

Баку снова призвал Ереван убрать из конституции территориальные претензии

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения должна исключить из конституции "претензии на территориальную целостность" своего... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:17

2024-02-19T11:17

2024-02-19T11:18

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азербайджан

баку

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БАКУ, 19 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения должна исключить из конституции "претензии на территориальную целостность" своего восточного соседа. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Мюнхена заявил, что Баку нарушает заявление 2020 года, принятое в ноябре представителями Азербайджана, Армении и России и положившее конец 44-дневной войне в Карабахе. "Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вводящие в заблуждение международное сообщество, вызывают сожаление... Отраженные в конституции и законодательных актах Армении претензии на нашу территориальную целостность и суверенитет должны быть устранены. Что касается утверждения армянской стороны о том, что Азербайджан якобы нарушил трехстороннее заявление, всем хорошо известно, что это не имеет под собой никаких оснований, что именно Армения, вопреки своим обязательствам, не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не выполнила свое обязательство по открытию коммуникаций", - отметил Гаджизаде. По его словам, "это еще раз косвенно доказывает, что претензии армянской стороны все еще продолжаются". Тем самым Гаджизаде повторил уже не раз высказанную позицию официального Баку. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.

https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html

https://radiosputnik.ru/20240118/lavrov-1922029362.html

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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян