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В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми - РИА Новости, 19.02.2024
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12:29 19.02.2024 (обновлено: 13:18 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/avtobus-1928204434.html
В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми
В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми - РИА Новости, 19.02.2024
В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми
Школьный автобус с детьми опрокинулся в результате заноса и наезда на опору линии электропередачи в деревне Малая Куликовка, предварительно, никто не пострадал, РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:29
2024-02-19T13:18
происшествия
орловская область
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Школьный автобус с детьми опрокинулся в результате заноса и наезда на опору линии электропередачи в деревне Малая Куликовка, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области. Отмечается, что ДТП произошло около 8.40 в понедельник. "Предварительно установлено, что водитель, управляя школьным автобусом ПАЗ, двигался по улице Центральная деревни Малая Куликовка и в районе дома 133 не справился с управлением, в результате чего произошел занос транспортного средства с последующим наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием", – говорится в релизе. Как уточнили в полиции, в автобусе находились несовершеннолетние пассажиры. По предварительным данным, пострадавших нет.Как добавляет региональная прокуратура, "предварительно установлено, что водитель школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением, транспортное средство занесло по пути следования".Отмечается, что прокуратура проверяет соблюдение законодательства при организации перевозки детей к месту обучения и при содержании и эксплуатации автодороги. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240126/yugra-1923600667.html
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происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми

В Орловской области школьный автобус с детьми опрокинулся на опору ЛЭП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Школьный автобус с детьми опрокинулся в результате заноса и наезда на опору линии электропередачи в деревне Малая Куликовка, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области.
Отмечается, что ДТП произошло около 8.40 в понедельник.
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"Предварительно установлено, что водитель, управляя школьным автобусом ПАЗ, двигался по улице Центральная деревни Малая Куликовка и в районе дома 133 не справился с управлением, в результате чего произошел занос транспортного средства с последующим наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием", – говорится в релизе.
Как уточнили в полиции, в автобусе находились несовершеннолетние пассажиры. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как добавляет региональная прокуратура, "предварительно установлено, что водитель школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением, транспортное средство занесло по пути следования".
Отмечается, что прокуратура проверяет соблюдение законодательства при организации перевозки детей к месту обучения и при содержании и эксплуатации автодороги. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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