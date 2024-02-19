https://ria.ru/20240219/avtobus-1928204434.html

В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми

В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми - РИА Новости, 19.02.2024

В Орловской области опрокинулся школьный автобус с детьми

Школьный автобус с детьми опрокинулся в результате заноса и наезда на опору линии электропередачи в деревне Малая Куликовка, предварительно, никто не пострадал, РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:29

2024-02-19T12:29

2024-02-19T13:18

происшествия

орловская область

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Школьный автобус с детьми опрокинулся в результате заноса и наезда на опору линии электропередачи в деревне Малая Куликовка, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области. Отмечается, что ДТП произошло около 8.40 в понедельник. "Предварительно установлено, что водитель, управляя школьным автобусом ПАЗ, двигался по улице Центральная деревни Малая Куликовка и в районе дома 133 не справился с управлением, в результате чего произошел занос транспортного средства с последующим наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием", – говорится в релизе. Как уточнили в полиции, в автобусе находились несовершеннолетние пассажиры. По предварительным данным, пострадавших нет.Как добавляет региональная прокуратура, "предварительно установлено, что водитель школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением, транспортное средство занесло по пути следования".Отмечается, что прокуратура проверяет соблюдение законодательства при организации перевозки детей к месту обучения и при содержании и эксплуатации автодороги. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240126/yugra-1923600667.html

https://ria.ru/20240212/dtp-1926882026.html

орловская область

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происшествия, орловская область