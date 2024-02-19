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"Худшее время". Западные СМИ раскрыли, чем обернется ВСУ потеря Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928345870.html
"Худшее время". Западные СМИ раскрыли, чем обернется ВСУ потеря Авдеевки
"Худшее время". Западные СМИ раскрыли, чем обернется ВСУ потеря Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
"Худшее время". Западные СМИ раскрыли, чем обернется ВСУ потеря Авдеевки
Потеря Украиной города Авдеевка в ДНР стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева, угрожая перерасти в "крупнейшую наземную войну Европы"... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:10
2024-02-19T22:10
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Потеря Украиной города Авдеевка в ДНР стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева, угрожая перерасти в "крупнейшую наземную войну Европы" после Второй мировой войны, заявляет телеканал CNN. "Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов", — пишет канал. Как отмечается, со стороны западных лидеров и Владимира Зеленского исходит разочарование отсутствием запрашиваемой Киевом поддержки, а положение ВСУ кажется "все более отчаянным". "Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на передовой, если конгресс США продолжит удерживать пакет помощи на 60 миллиардов долларов, теперь превратились в горькую и жестокую реальность", - указывает ведущее американское издание. Авторы публикации подчеркивают, что утрата контроля на Авдеевкой, которую Украина удерживала на протяжении 10 лет, проваленное контрнаступление, а также смена популярного среди украинских солдат главкома ВСУ Валерия Залужного могут свидетельствовать о "худшем времени" для Киева. Телеканал подчеркивает, что Украина продолжит слабеть без западной помощи, а после ее поражения Россия якобы не станет останавливаться, что должно быть предметом для беспокойства со стороны Запада. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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россия, авдеевка, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
"Худшее время". Западные СМИ раскрыли, чем обернется ВСУ потеря Авдеевки

CNN: потеря Авдеевки стала поворотным моментом и худшим временем для Украины

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск "Центр"
Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск "Центр"
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Потеря Украиной города Авдеевка в ДНР стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева, угрожая перерасти в "крупнейшую наземную войну Европы" после Второй мировой войны, заявляет телеканал CNN.
"Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов", — пишет канал.
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18 февраля, 08:00
Как отмечается, со стороны западных лидеров и Владимира Зеленского исходит разочарование отсутствием запрашиваемой Киевом поддержки, а положение ВСУ кажется "все более отчаянным".
"Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на передовой, если конгресс США продолжит удерживать пакет помощи на 60 миллиардов долларов, теперь превратились в горькую и жестокую реальность", - указывает ведущее американское издание.
Авторы публикации подчеркивают, что утрата контроля на Авдеевкой, которую Украина удерживала на протяжении 10 лет, проваленное контрнаступление, а также смена популярного среди украинских солдат главкома ВСУ Валерия Залужного могут свидетельствовать о "худшем времени" для Киева.
Телеканал подчеркивает, что Украина продолжит слабеть без западной помощи, а после ее поражения Россия якобы не станет останавливаться, что должно быть предметом для беспокойства со стороны Запада.
В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
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17 февраля, 23:04
Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
© ИнфографикаОбстановка на Авдеевском направлении в ДНР
Обстановка на Авдеевском направлении в ДНР
© Инфографика
Обстановка на Авдеевском направлении в ДНР. Архивное фото
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаУкраинаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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