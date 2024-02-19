https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928336886.html

Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки

Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024

Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что взятие Авдеевки — это еще один шаг к победе, дальше Россия будет еще большими шагами двигаться вперед до... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:05

2024-02-19T21:05

2024-02-19T21:05

специальная военная операция на украине

авдеевка

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киев

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что взятие Авдеевки — это еще один шаг к победе, дальше Россия будет еще большими шагами двигаться вперед до Киева. "Авдеевка - один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева", — сказал журналистам Кадыров. Он добавил, что из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса, взять этот населенным пункт под контроль было "очень важно". "Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать… они бьют по мирным жителям. А нам Верховный главнокомандующий даже не дает возможности полным ходом провести спецоперацию из-за того, что там находятся мирные жители", - заявил он. В ночь на 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

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авдеевка, россия, киев, рамзан кадыров, безопасность