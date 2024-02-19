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Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928336886.html
Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки
Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что взятие Авдеевки — это еще один шаг к победе, дальше Россия будет еще большими шагами двигаться вперед до... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:05
2024-02-19T21:05
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
киев
рамзан кадыров
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что взятие Авдеевки — это еще один шаг к победе, дальше Россия будет еще большими шагами двигаться вперед до Киева. "Авдеевка - один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева", — сказал журналистам Кадыров. Он добавил, что из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса, взять этот населенным пункт под контроль было "очень важно". "Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать… они бьют по мирным жителям. А нам Верховный главнокомандующий даже не дает возможности полным ходом провести спецоперацию из-за того, что там находятся мирные жители", - заявил он. В ночь на 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка, россия, киев, рамзан кадыров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Киев, Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров прокомментировал взятие Авдеевки

Кадыров назвал взятие Авдеевки очередным шагом России к победе

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на город Авдеевка. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что взятие Авдеевки — это еще один шаг к победе, дальше Россия будет еще большими шагами двигаться вперед до Киева.
"Авдеевка - один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева", — сказал журналистам Кадыров.
© ИнфографикаОсвобождение Авдеевки
Освобождение Авдеевки
© Инфографика
Освобождение Авдеевки
Он добавил, что из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса, взять этот населенным пункт под контроль было "очень важно".
"Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать… они бьют по мирным жителям. А нам Верховный главнокомандующий даже не дает возможности полным ходом провести спецоперацию из-за того, что там находятся мирные жители", - заявил он.
В ночь на 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияКиевРамзан КадыровБезопасность
 
 
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