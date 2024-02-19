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В ДНР рассказали о погибших иностранцах в рядах ВСУ при взятии Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 19.02.2024 (обновлено: 15:46 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928263652.html
В ДНР рассказали о погибших иностранцах в рядах ВСУ при взятии Авдеевки
В ДНР рассказали о погибших иностранцах в рядах ВСУ при взятии Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
В ДНР рассказали о погибших иностранцах в рядах ВСУ при взятии Авдеевки
Сотни украинских военных, находившихся в Авдеевке, попали в российский плен, а среди погибших в рядах ВСУ есть иностранные наемники, заявил РИА Новости советник РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:31
2024-02-19T15:46
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
ян гагин
александр сырский
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотни украинских военных, находившихся в Авдеевке, попали в российский плен, а среди погибших в рядах ВСУ есть иностранные наемники, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "По пленным – это сотни пленных. Точно так же ежечасно находят брошенных украинских раненных, они даже не пытались их спасать, решили не тратиться на этом. Среди погибших были иностранные наемники. И сами пленные на допросах говорят, что иностранные наемники присутствовали в Авдеевке", - рассказал Гагин. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
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авдеевка, россия, ян гагин, александр сырский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Ян Гагин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В ДНР рассказали о погибших иностранцах в рядах ВСУ при взятии Авдеевки

Гагин: среди погибших при освобождении Авдеевки были иностранные наемники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Авдеевку
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Авдеевку. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотни украинских военных, находившихся в Авдеевке, попали в российский плен, а среди погибших в рядах ВСУ есть иностранные наемники, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"По пленным – это сотни пленных. Точно так же ежечасно находят брошенных украинских раненных, они даже не пытались их спасать, решили не тратиться на этом. Среди погибших были иностранные наемники. И сами пленные на допросах говорят, что иностранные наемники присутствовали в Авдеевке", - рассказал Гагин.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияЯн ГагинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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