https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928253236.html
В Донецке рассказали, как жители Авдеевки прятались от украинских военных
В Донецке рассказали, как жители Авдеевки прятались от украинских военных - РИА Новости, 19.02.2024
В Донецке рассказали, как жители Авдеевки прятались от украинских военных
Украинские военные в Авдеевке совершали военные преступления против мирного населения, гражданским приходилось прятаться в подвалах и находиться там неделями... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:55
2024-02-19T14:55
2024-02-19T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
ян гагин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские военные в Авдеевке совершали военные преступления против мирного населения, гражданским приходилось прятаться в подвалах и находиться там неделями без каких-либо коммуникаций и еды, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в городе до сих пор остаются мирные жители, но их там немного. "Идут мероприятия по зачистке (города - ред.), находят новых гражданских, которых в принципе не так уж и много там. Гражданских чаще всего извлекают из подвалов. Им оказывается медицинская помощь, их отправляют в тыл, в тылу развернуты пункты временного размещения. Пленные чаще всего либо ранены, либо с заболеваниями, потому что сейчас зима, холодно, а ни отопления, ни воды в городе нет. Эти люди находились несколько недель в этом состоянии", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в отношении мирного населения в Авдеевке украинские военные "регулярно совершали военные преступления". "Во-первых, они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели. Магазины и аптеки тоже были разграблены украинскими военными уже достаточно давно. Снабжения в городе практически не было. И если военные снабжали военных, то гражданские не получали ничего – у них как раз наоборот все отбирали. Там ряд военных преступлений, и их еще долго будут расследовать, учитывая показания каждого гражданского лица", - рассказал Гагин. По его словам, всем эвакуированным из Авдеевки мирных гражданам будет оказана помощь с документами, жильем. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авдеевка, россия, ян гагин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке рассказали, как жители Авдеевки прятались от украинских военных
Гагин: ВСУ грабили жителей Авдеевки, которые были вынуждены прятаться от них
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские военные в Авдеевке совершали военные преступления против мирного населения, гражданским приходилось прятаться в подвалах и находиться там неделями без каких-либо коммуникаций и еды, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в городе до сих пор остаются мирные жители, но их там немного.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
1 из 12
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
2 из 12
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
3 из 12
Бои за город шли с начала спецоперации.
4 из 12
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
5 из 12
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
6 из 12
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
7 из 12
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
8 из 12
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
9 из 12
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
10 из 12
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
11 из 12
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
12 из 12
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
1 из 12
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
2 из 12
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
3 из 12
Бои за город шли с начала спецоперации.
4 из 12
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
5 из 12
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
6 из 12
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
7 из 12
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
8 из 12
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
9 из 12
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
10 из 12
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
11 из 12
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
12 из 12
"Идут мероприятия по зачистке (города - ред.), находят новых гражданских, которых в принципе не так уж и много там. Гражданских чаще всего извлекают из подвалов. Им оказывается медицинская помощь, их отправляют в тыл, в тылу развернуты пункты временного размещения. Пленные чаще всего либо ранены, либо с заболеваниями, потому что сейчас зима, холодно, а ни отопления, ни воды в городе нет. Эти люди находились несколько недель в этом состоянии", - заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в отношении мирного населения в Авдеевке украинские военные "регулярно совершали военные преступления". "Во-первых, они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели. Магазины и аптеки тоже были разграблены украинскими военными уже достаточно давно. Снабжения в городе практически не было. И если военные снабжали военных, то гражданские не получали ничего – у них как раз наоборот все отбирали. Там ряд военных преступлений, и их еще долго будут расследовать, учитывая показания каждого гражданского лица", - рассказал Гагин. По его словам, всем эвакуированным из Авдеевки мирных гражданам будет оказана помощь с документами, жильем.
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский
отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ
заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки