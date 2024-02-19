https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928253236.html

В Донецке рассказали, как жители Авдеевки прятались от украинских военных

В Донецке рассказали, как жители Авдеевки прятались от украинских военных - РИА Новости, 19.02.2024

В Донецке рассказали, как жители Авдеевки прятались от украинских военных

Украинские военные в Авдеевке совершали военные преступления против мирного населения, гражданским приходилось прятаться в подвалах и находиться там неделями... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:55

2024-02-19T14:55

2024-02-19T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

ян гагин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские военные в Авдеевке совершали военные преступления против мирного населения, гражданским приходилось прятаться в подвалах и находиться там неделями без каких-либо коммуникаций и еды, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в городе до сих пор остаются мирные жители, но их там немного. "Идут мероприятия по зачистке (города - ред.), находят новых гражданских, которых в принципе не так уж и много там. Гражданских чаще всего извлекают из подвалов. Им оказывается медицинская помощь, их отправляют в тыл, в тылу развернуты пункты временного размещения. Пленные чаще всего либо ранены, либо с заболеваниями, потому что сейчас зима, холодно, а ни отопления, ни воды в городе нет. Эти люди находились несколько недель в этом состоянии", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в отношении мирного населения в Авдеевке украинские военные "регулярно совершали военные преступления". "Во-первых, они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели. Магазины и аптеки тоже были разграблены украинскими военными уже достаточно давно. Снабжения в городе практически не было. И если военные снабжали военных, то гражданские не получали ничего – у них как раз наоборот все отбирали. Там ряд военных преступлений, и их еще долго будут расследовать, учитывая показания каждого гражданского лица", - рассказал Гагин. По его словам, всем эвакуированным из Авдеевки мирных гражданам будет оказана помощь с документами, жильем. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, россия, ян гагин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр