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Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 19.02.2024 (обновлено: 12:43 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928210853.html
Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты
Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты - РИА Новости, 19.02.2024
Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты
Освобождение Авдеевки, одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ, означает окончательный переход стратегической инициативы к российской армии и снижение частоты... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:41
2024-02-19T12:43
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецк
вооруженные силы украины
игорь коротченко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки, одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ, означает окончательный переход стратегической инициативы к российской армии и снижение частоты обстрелов Донецка, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. "Это важное событие, которое показывает, что стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, хотя противник продолжает сопротивление и ожесточённые бои идут на ряде участков фронта. Это очень негативно подействовало на настроения в западных столицах, что было слышно на мюнхенской конференции по безопасности", - сказал военный аналитик Игорь Коротченко. Схожего мнения придерживается другой известный военный эксперт Алексей Леонков, отметивший, что Авдеевка была по сути последним укреплением, которое ВСУ возвели вокруг ЛНР и ДНР ещё в начале боевых действий в Донбассе. "С Авдеевкой кончается линия укрепрайонов, которые ВСУ выстраивали вдоль границ ЛДНР ещё с 2014-2015 годов. Настолько мощных фортификаций ими больше нигде не было возведено. Тем не менее, на территории ДНР остаётся ещё немало точек обороны украинских войск, которые предстоит пробить российской армии: Часов Яр, Курахово, Угледар, Славянско-Краматорская агломерация – удастся ли развить стремительный успех после Авдеевки, покажет время", - сказал собеседник агентства. Гуманитарный аспект Леонков подчеркнул, что переход Авдеевки под контроль ВС РФ также имеет важное гуманитарное значение – теперь Донецк недосягаем для ствольной артиллерии противника. Кроме того, возникла возможность полностью восстановить водоснабжение города. "С Авдеевки велись обстрелы Донецка из ствольной артиллерии. Теперь террористическая угроза от города, скорее всего, будет отодвинута. Второй фактор – гуманитарный, теперь появится возможность восстановить и снова запустить все фильтровальные станции, благодаря чему Донецк наконец-то получит водоснабжение в полном объёме", - сказал он. Деморализация ВСУ По мнению Леонкова, бегство из Авдеевки подорвёт и без того упавший в последние месяцы боевой дух ВСУ и заставит Запад задуматься о целесообразности продолжения военной поддержки Киева. "После оставления Авдеевки украинскую армию уже не воспринимают на Западе как силу, способную на серьёзный прорыв. Тенденции на деморализацию в рядах ВСУ после падения Авдеевки только усилятся, что может сказаться на других донбасских укрепрайонах – хорошо подготовленного военного персонала на Украине сегодня не наблюдается", - отметил эксперт. В то же время Коротченко выразил уверенность, что Запад продолжит вооружать ВСУ при любых сценариях, а Киев, не имея военных успехов, будет испытывать соблазн перейти к террористическим атакам мирной инфраструктуры в глубине РФ. "Поддержка Украины Западом в любом случае будет продолжаться, наиболее опасный фактор в этом плане – дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow. Не имея успехов на поле боя, ВСУ перейдут к террористическим способам ведения войны, в том числе нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в глубоком тылу России. Мы должны быть готовы уже сейчас видеть эти риски и парировать их", - отметил аналитик. Взятие Авдеевки В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149625.html
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россия
донецк
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авдеевка, россия, донецк, вооруженные силы украины, игорь коротченко
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Игорь Коротченко
Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты

Эксперты: взятие Авдеевки сломит дух ВСУ и минимизирует обстрелы Донецка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Авдеевку
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Авдеевку. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки, одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ, означает окончательный переход стратегической инициативы к российской армии и снижение частоты обстрелов Донецка, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Это важное событие, которое показывает, что стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, хотя противник продолжает сопротивление и ожесточённые бои идут на ряде участков фронта. Это очень негативно подействовало на настроения в западных столицах, что было слышно на мюнхенской конференции по безопасности", - сказал военный аналитик Игорь Коротченко.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
Схожего мнения придерживается другой известный военный эксперт Алексей Леонков, отметивший, что Авдеевка была по сути последним укреплением, которое ВСУ возвели вокруг ЛНР и ДНР ещё в начале боевых действий в Донбассе.
«
"С Авдеевкой кончается линия укрепрайонов, которые ВСУ выстраивали вдоль границ ЛДНР ещё с 2014-2015 годов. Настолько мощных фортификаций ими больше нигде не было возведено. Тем не менее, на территории ДНР остаётся ещё немало точек обороны украинских войск, которые предстоит пробить российской армии: Часов Яр, Курахово, Угледар, Славянско-Краматорская агломерация – удастся ли развить стремительный успех после Авдеевки, покажет время", - сказал собеседник агентства.

Гуманитарный аспект

Леонков подчеркнул, что переход Авдеевки под контроль ВС РФ также имеет важное гуманитарное значение – теперь Донецк недосягаем для ствольной артиллерии противника. Кроме того, возникла возможность полностью восстановить водоснабжение города.
"С Авдеевки велись обстрелы Донецка из ствольной артиллерии. Теперь террористическая угроза от города, скорее всего, будет отодвинута. Второй фактор – гуманитарный, теперь появится возможность восстановить и снова запустить все фильтровальные станции, благодаря чему Донецк наконец-то получит водоснабжение в полном объёме", - сказал он.
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Деморализация ВСУ

По мнению Леонкова, бегство из Авдеевки подорвёт и без того упавший в последние месяцы боевой дух ВСУ и заставит Запад задуматься о целесообразности продолжения военной поддержки Киева.
«
"После оставления Авдеевки украинскую армию уже не воспринимают на Западе как силу, способную на серьёзный прорыв. Тенденции на деморализацию в рядах ВСУ после падения Авдеевки только усилятся, что может сказаться на других донбасских укрепрайонах – хорошо подготовленного военного персонала на Украине сегодня не наблюдается", - отметил эксперт.
В то же время Коротченко выразил уверенность, что Запад продолжит вооружать ВСУ при любых сценариях, а Киев, не имея военных успехов, будет испытывать соблазн перейти к террористическим атакам мирной инфраструктуры в глубине РФ.
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"Поддержка Украины Западом в любом случае будет продолжаться, наиболее опасный фактор в этом плане – дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow. Не имея успехов на поле боя, ВСУ перейдут к террористическим способам ведения войны, в том числе нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в глубоком тылу России. Мы должны быть готовы уже сейчас видеть эти риски и парировать их", - отметил аналитик.

Взятие Авдеевки

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныИгорь Коротченко
 
 
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