https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928210853.html

Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты

Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты - РИА Новости, 19.02.2024

Взятие Авдеевки сломит дух ВСУ, считают эксперты

Освобождение Авдеевки, одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ, означает окончательный переход стратегической инициативы к российской армии и снижение частоты... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:41

2024-02-19T12:41

2024-02-19T12:43

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецк

вооруженные силы украины

игорь коротченко

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки, одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ, означает окончательный переход стратегической инициативы к российской армии и снижение частоты обстрелов Донецка, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. "Это важное событие, которое показывает, что стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, хотя противник продолжает сопротивление и ожесточённые бои идут на ряде участков фронта. Это очень негативно подействовало на настроения в западных столицах, что было слышно на мюнхенской конференции по безопасности", - сказал военный аналитик Игорь Коротченко. Схожего мнения придерживается другой известный военный эксперт Алексей Леонков, отметивший, что Авдеевка была по сути последним укреплением, которое ВСУ возвели вокруг ЛНР и ДНР ещё в начале боевых действий в Донбассе. "С Авдеевкой кончается линия укрепрайонов, которые ВСУ выстраивали вдоль границ ЛДНР ещё с 2014-2015 годов. Настолько мощных фортификаций ими больше нигде не было возведено. Тем не менее, на территории ДНР остаётся ещё немало точек обороны украинских войск, которые предстоит пробить российской армии: Часов Яр, Курахово, Угледар, Славянско-Краматорская агломерация – удастся ли развить стремительный успех после Авдеевки, покажет время", - сказал собеседник агентства. Гуманитарный аспект Леонков подчеркнул, что переход Авдеевки под контроль ВС РФ также имеет важное гуманитарное значение – теперь Донецк недосягаем для ствольной артиллерии противника. Кроме того, возникла возможность полностью восстановить водоснабжение города. "С Авдеевки велись обстрелы Донецка из ствольной артиллерии. Теперь террористическая угроза от города, скорее всего, будет отодвинута. Второй фактор – гуманитарный, теперь появится возможность восстановить и снова запустить все фильтровальные станции, благодаря чему Донецк наконец-то получит водоснабжение в полном объёме", - сказал он. Деморализация ВСУ По мнению Леонкова, бегство из Авдеевки подорвёт и без того упавший в последние месяцы боевой дух ВСУ и заставит Запад задуматься о целесообразности продолжения военной поддержки Киева. "После оставления Авдеевки украинскую армию уже не воспринимают на Западе как силу, способную на серьёзный прорыв. Тенденции на деморализацию в рядах ВСУ после падения Авдеевки только усилятся, что может сказаться на других донбасских укрепрайонах – хорошо подготовленного военного персонала на Украине сегодня не наблюдается", - отметил эксперт. В то же время Коротченко выразил уверенность, что Запад продолжит вооружать ВСУ при любых сценариях, а Киев, не имея военных успехов, будет испытывать соблазн перейти к террористическим атакам мирной инфраструктуры в глубине РФ. "Поддержка Украины Западом в любом случае будет продолжаться, наиболее опасный фактор в этом плане – дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow. Не имея успехов на поле боя, ВСУ перейдут к террористическим способам ведения войны, в том числе нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в глубоком тылу России. Мы должны быть готовы уже сейчас видеть эти риски и парировать их", - отметил аналитик. Взятие Авдеевки В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149625.html

авдеевка

россия

донецк

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авдеевка, россия, донецк, вооруженные силы украины, игорь коротченко