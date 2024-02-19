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В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928203243.html
В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов
В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов - РИА Новости, 19.02.2024
В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов
За сутки в освобожденной Авдеевке инженерными подразделениями группировки войск "Центр" обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:25
2024-02-19T12:25
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
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АВДЕЕВКА (ДНР), 19 фев – РИА Новости. За сутки в освобожденной Авдеевке инженерными подразделениями группировки войск "Центр" обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, сообщил журналистам начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе". Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило ранее Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих. Как передает из Авдеевки корреспондент РИА Новости, инженеры приступили к ликвидации минной опасности на территории города, полностью взятого под российский контроль накануне. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек. "За сегодняшние сутки проведена проверка более 27 километров дорог – как в черте города, так и в самом городе. Уничтожено более двухсот взрывоопасных предметов", - сообщил "Фрунзе". Он отметил, что инженерные подразделения уделяют особое внимание объектам инфраструктуры – насосным станциям, различным административным зданиям, железнодорожной станции. "Для сохранения инфраструктуры основной упор сделан на то, чтобы обезвредить самодельное взрывное устройство без подрыва на месте и в дальнейшем вынести боеприпас", - добавил военнослужащий.
авдеевка
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Очень плотно поставлены заграждения" – сапер о разминировании Авдеевки
Качество минных заграждений, которые выставили ВСУ при бегстве из Авдеевки, оказалось низким, поскольку украинские военные минировали город явно в спешке, рассказал РИА Новости командир российского инженерного взвода с позывным "Усман".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика
В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов

Офицер ЦВО: за сутки в Авдеевке обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск "Центр"
Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
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Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск "Центр"
Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 19 фев – РИА Новости. За сутки в освобожденной Авдеевке инженерными подразделениями группировки войск "Центр" обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, сообщил журналистам начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе".
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило ранее Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
Как передает из Авдеевки корреспондент РИА Новости, инженеры приступили к ликвидации минной опасности на территории города, полностью взятого под российский контроль накануне. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек.
"За сегодняшние сутки проведена проверка более 27 километров дорог – как в черте города, так и в самом городе. Уничтожено более двухсот взрывоопасных предметов", - сообщил "Фрунзе".
Он отметил, что инженерные подразделения уделяют особое внимание объектам инфраструктуры – насосным станциям, различным административным зданиям, железнодорожной станции.
"Для сохранения инфраструктуры основной упор сделан на то, чтобы обезвредить самодельное взрывное устройство без подрыва на месте и в дальнейшем вынести боеприпас", - добавил военнослужащий.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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