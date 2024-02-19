https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928203243.html

В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов

В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов - РИА Новости, 19.02.2024

В Авдеевке за сутки обезвредили более 200 мин-ловушек и боеприпасов

За сутки в освобожденной Авдеевке инженерными подразделениями группировки войск "Центр" обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:25

2024-02-19T12:25

2024-02-19T12:25

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы украины

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АВДЕЕВКА (ДНР), 19 фев – РИА Новости. За сутки в освобожденной Авдеевке инженерными подразделениями группировки войск "Центр" обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, сообщил журналистам начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе". Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило ранее Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих. Как передает из Авдеевки корреспондент РИА Новости, инженеры приступили к ликвидации минной опасности на территории города, полностью взятого под российский контроль накануне. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек. "За сегодняшние сутки проведена проверка более 27 километров дорог – как в черте города, так и в самом городе. Уничтожено более двухсот взрывоопасных предметов", - сообщил "Фрунзе". Он отметил, что инженерные подразделения уделяют особое внимание объектам инфраструктуры – насосным станциям, различным административным зданиям, железнодорожной станции. "Для сохранения инфраструктуры основной упор сделан на то, чтобы обезвредить самодельное взрывное устройство без подрыва на месте и в дальнейшем вынести боеприпас", - добавил военнослужащий.

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Очень плотно поставлены заграждения" – сапер о разминировании Авдеевки Качество минных заграждений, которые выставили ВСУ при бегстве из Авдеевки, оказалось низким, поскольку украинские военные минировали город явно в спешке, рассказал РИА Новости командир российского инженерного взвода с позывным "Усман". 2024-02-19T12:25 true PT3M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика