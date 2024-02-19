https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928175407.html

Российский сапер рассказал о разминировании Авдеевки

Российский сапер рассказал о разминировании Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024

Российский сапер рассказал о разминировании Авдеевки

Качество минных заграждений, которые выставили ВСУ при бегстве из Авдеевки, оказалось низким, поскольку украинские военные минировали город явно в спешке,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:26

2024-02-19T10:26

2024-02-19T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

вооруженные силы украины

нато

вооруженные силы рф

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АВДЕЕВКА (ДНР), 19 фев – РИА Новости. Качество минных заграждений, которые выставили ВСУ при бегстве из Авдеевки, оказалось низким, поскольку украинские военные минировали город явно в спешке, рассказал РИА Новости командир российского инженерного взвода с позывным "Усман". Российские сапёры, как передаёт из Авдеевки корреспондент РИА Новости, приступили к ликвидации минной опасности на территории города, полностью взятого под российский контроль накануне. По словам саперов ЦВО, в основном украинские военные используют мины старого советского производства, встречается также много боеприпасов стран НАТО. ВСУ использовали смешанные типы минных заграждений – как против техники, так и против пехоты. Говоря о сложности взрывных устройств, которые приходится обезвреживать, инженеры отметили качество минирования и его плотность у бывшей линии соприкосновения. Однако минирование в самой Авдеевке при бегстве из города явно производилось украинскими военными в спешке. "На передних эшелонах обороны они очень хорошо это сделали – постарались, надо им отдать должное. Но при отступлении, когда мы затягивались в город – видно, противник торопился очень сильно. Поэтому качество минных заграждений уже "подхрамывало", - рассказал командир инженерного взвода. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство Обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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Ольга Фомченкова

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"Очень плотно поставлены заграждения" – сапер о разминировании Авдеевки Качество минных заграждений, которые выставили ВСУ при бегстве из Авдеевки, оказалось низким, поскольку украинские военные минировали город явно в спешке, рассказал РИА Новости командир российского инженерного взвода с позывным "Усман". 2024-02-19T10:26 true PT3M08S

В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания. В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод. 2024-02-19T10:26 true PT4M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф