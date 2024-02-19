https://ria.ru/20240219/avariya-1928264499.html
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель - РИА Новости, 19.02.2024
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель
Автобус и два автомобиля столкнулись под Иваново, водитель одной легковушки погиб, второй – госпитализирован, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:33
2024-02-19T15:33
2024-02-19T15:43
происшествия
иваново
ивановский район
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928264836_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_946c61a22d9327289b3408ca0645f3ca.jpg
РЯЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Автобус и два автомобиля столкнулись под Иваново, водитель одной легковушки погиб, второй – госпитализирован, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в 10.35 на Кохомском шоссе в Ивановском районе. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115", который затем столкнулся с Renault Sandero. "В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" от полученных травм скончался в областной клинической больнице; водитель автомобиля Renault с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале. В автобусе было 15 пассажиров, из них за медицинской помощью на данный момент никто не обращался, уточнило УМВД. Прокуратура Ивановской области сообщила о проверке исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
иваново
ивановский район
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928264836_2:0:1170:876_1920x0_80_0_0_2019e361be93a37b467a90781cc0f5bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, ивановский район, ивановская область
Происшествия, Иваново, Ивановский район, Ивановская область
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель
В Ивановской области автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель