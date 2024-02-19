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Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель - РИА Новости, 19.02.2024
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15:33 19.02.2024 (обновлено: 15:43 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/avariya-1928264499.html
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель - РИА Новости, 19.02.2024
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель
Автобус и два автомобиля столкнулись под Иваново, водитель одной легковушки погиб, второй – госпитализирован, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:33
2024-02-19T15:43
происшествия
иваново
ивановский район
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Автобус и два автомобиля столкнулись под Иваново, водитель одной легковушки погиб, второй – госпитализирован, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в 10.35 на Кохомском шоссе в Ивановском районе. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115", который затем столкнулся с Renault Sandero. "В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" от полученных травм скончался в областной клинической больнице; водитель автомобиля Renault с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале. В автобусе было 15 пассажиров, из них за медицинской помощью на данный момент никто не обращался, уточнило УМВД. Прокуратура Ивановской области сообщила о проверке исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.
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ивановский район
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происшествия, иваново, ивановский район, ивановская область
Происшествия, Иваново, Ивановский район, Ивановская область
Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель

В Ивановской области автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель

© Фото : МЧС Ивановской области/TelegramСпасатели на месте ДТП на Кохомском шоссе в Ивановском районе
Спасатели на месте ДТП на Кохомском шоссе в Ивановском районе - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : МЧС Ивановской области/Telegram
Спасатели на месте ДТП на Кохомском шоссе в Ивановском районе
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РЯЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Автобус и два автомобиля столкнулись под Иваново, водитель одной легковушки погиб, второй – госпитализирован, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в 10.35 на Кохомском шоссе в Ивановском районе. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115", который затем столкнулся с Renault Sandero.
"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" от полученных травм скончался в областной клинической больнице; водитель автомобиля Renault с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале.
В автобусе было 15 пассажиров, из них за медицинской помощью на данный момент никто не обращался, уточнило УМВД.
Прокуратура Ивановской области сообщила о проверке исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.
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