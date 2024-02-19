https://ria.ru/20240219/avariya-1928264499.html

Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель

Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель - РИА Новости, 19.02.2024

Под Иваново автобус столкнулся с двумя машинами, погиб водитель

Автобус и два автомобиля столкнулись под Иваново, водитель одной легковушки погиб, второй – госпитализирован, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:33

2024-02-19T15:33

2024-02-19T15:43

происшествия

иваново

ивановский район

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Автобус и два автомобиля столкнулись под Иваново, водитель одной легковушки погиб, второй – госпитализирован, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в 10.35 на Кохомском шоссе в Ивановском районе. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115", который затем столкнулся с Renault Sandero. "В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" от полученных травм скончался в областной клинической больнице; водитель автомобиля Renault с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале. В автобусе было 15 пассажиров, из них за медицинской помощью на данный момент никто не обращался, уточнило УМВД. Прокуратура Ивановской области сообщила о проверке исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

иваново

ивановский район

ивановская область

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происшествия, иваново, ивановский район, ивановская область