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Лондонский суд начнет слушания, которые могут определить судьбу Ассанжа - РИА Новости, 19.02.2024
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22:39 19.02.2024 (обновлено: 22:43 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/assanzh-1928348773.html
Лондонский суд начнет слушания, которые могут определить судьбу Ассанжа
Лондонский суд начнет слушания, которые могут определить судьбу Ассанжа - РИА Новости, 19.02.2024
Лондонский суд начнет слушания, которые могут определить судьбу Ассанжа
Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:39
2024-02-19T22:43
в мире
сша
лондон
великобритания
джулиан ассанж
европейский суд
wikileaks
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США, следует из списка дел к слушанию, опубликованного на сайте британского правительства. Если суд не вынесет решение в пользу журналиста, решив, что он исчерпал все апелляционные возможности в Великобритании, то это может инициировать процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже 1917 года. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html
https://ria.ru/20240110/assanzh-1920505735.html
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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, европейский суд, wikileaks
В мире, США, Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, Европейский суд, WikiLeaks
Лондонский суд начнет слушания, которые могут определить судьбу Ассанжа

Лондонский суд начнет слушания по вопросу оспаривания Ассанжем экстрадиции в США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США, следует из списка дел к слушанию, опубликованного на сайте британского правительства.
Если суд не вынесет решение в пользу журналиста, решив, что он исчерпал все апелляционные возможности в Великобритании, то это может инициировать процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже 1917 года.
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Ассанж рискует подвергнуться жестокому обращению в США, считает эксперт
6 февраля, 15:28
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 13:42
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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14 февраля, 00:59
 
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