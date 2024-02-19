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В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак - РИА Новости, 19.02.2024
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11:05 19.02.2024 (обновлено: 14:43 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/arest-1928185328.html
В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак
В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак - РИА Новости, 19.02.2024
В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак
заявили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:05
2024-02-19T14:43
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал 22-летнюю женщину, обвиняемую в попытке убийства своего новорожденного ребенка, заявили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области. &quot;Рассмотрено ходатайство следователя &lt;…&gt; об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Баштаковой 2002 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта &quot;в&quot;, части 2, статьи 105 УК (&quot;Попытка убийства малолетнего&quot;)&quot;, — говорится в сообщении.Баштакову отправили под стражу до 16 апреля.По информации ведомства, 15 февраля женщина родила мальчика, спустя почти двое суток завернула его в простыню, полиэтиленовый пакет и вынесла в мусорный контейнер. Ребенка нашли прохожие, после чего малыша сразу доставили в больницу. В тот день на улице было примерно минус 25.Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков назвал счастливой случайностью то, что ребенку удалось выжить: он недолго пробыл на морозе и быстро получил медицинскую помощь. Сейчас состояние мальчика стабильное.
https://ria.ru/20240205/mladenets-1925489013.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак

В Новосибирске на два месяца арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорку

© СУСК РФ по Новосибирской областиЖительнице Новосибирска, обвиняемая по уголовному делу по факту покушения на убийство новорожденного ребенка
Жительнице Новосибирска, обвиняемая по уголовному делу по факту покушения на убийство новорожденного ребенка
© СУСК РФ по Новосибирской области
Жительнице Новосибирска, обвиняемая по уголовному делу по факту покушения на убийство новорожденного ребенка
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал 22-летнюю женщину, обвиняемую в попытке убийства своего новорожденного ребенка, заявили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
«

"Рассмотрено ходатайство следователя <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Баштаковой 2002 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "в", части 2, статьи 105 УК ("Попытка убийства малолетнего")", — говорится в сообщении.

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Жительнице Урала, выкинувшей младенца в сугроб, предъявили обвинение
5 февраля, 14:37
Баштакову отправили под стражу до 16 апреля.
По информации ведомства, 15 февраля женщина родила мальчика, спустя почти двое суток завернула его в простыню, полиэтиленовый пакет и вынесла в мусорный контейнер. Ребенка нашли прохожие, после чего малыша сразу доставили в больницу. В тот день на улице было примерно минус 25.
Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков назвал счастливой случайностью то, что ребенку удалось выжить: он недолго пробыл на морозе и быстро получил медицинскую помощь. Сейчас состояние мальчика стабильное.
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В Бурятии завели дело на мать, чей младенец обморозил руки и ноги
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