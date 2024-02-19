https://ria.ru/20240219/arest-1928185328.html

В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак

В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак - РИА Новости, 19.02.2024

В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак

заявили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:05

2024-02-19T11:05

2024-02-19T14:43

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал 22-летнюю женщину, обвиняемую в попытке убийства своего новорожденного ребенка, заявили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области. "Рассмотрено ходатайство следователя <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Баштаковой 2002 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "в", части 2, статьи 105 УК ("Попытка убийства малолетнего")", — говорится в сообщении.Баштакову отправили под стражу до 16 апреля.По информации ведомства, 15 февраля женщина родила мальчика, спустя почти двое суток завернула его в простыню, полиэтиленовый пакет и вынесла в мусорный контейнер. Ребенка нашли прохожие, после чего малыша сразу доставили в больницу. В тот день на улице было примерно минус 25.Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков назвал счастливой случайностью то, что ребенку удалось выжить: он недолго пробыл на морозе и быстро получил медицинскую помощь. Сейчас состояние мальчика стабильное.

https://ria.ru/20240205/mladenets-1925489013.html

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новосибирск

новосибирская область

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происшествия, новосибирск, новосибирская область