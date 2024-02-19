В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак
В Новосибирске на два месяца арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорку
© СУСК РФ по Новосибирской областиЖительнице Новосибирска, обвиняемая по уголовному делу по факту покушения на убийство новорожденного ребенка
© СУСК РФ по Новосибирской области
Жительнице Новосибирска, обвиняемая по уголовному делу по факту покушения на убийство новорожденного ребенка
НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал 22-летнюю женщину, обвиняемую в попытке убийства своего новорожденного ребенка, заявили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
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"Рассмотрено ходатайство следователя <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Баштаковой 2002 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "в", части 2, статьи 105 УК ("Попытка убийства малолетнего")", — говорится в сообщении.
Баштакову отправили под стражу до 16 апреля.
По информации ведомства, 15 февраля женщина родила мальчика, спустя почти двое суток завернула его в простыню, полиэтиленовый пакет и вынесла в мусорный контейнер. Ребенка нашли прохожие, после чего малыша сразу доставили в больницу. В тот день на улице было примерно минус 25.
Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков назвал счастливой случайностью то, что ребенку удалось выжить: он недолго пробыл на морозе и быстро получил медицинскую помощь. Сейчас состояние мальчика стабильное.