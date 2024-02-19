Рейтинг@Mail.ru
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
09:43 19.02.2024 (обновлено: 09:56 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/arbenina-1928164132.html
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 19.02.2024
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске
Назначенный на 25 февраля в Южно-Сахалинске концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной следует отменить из-за ее неоднозначной позиции, заявил РИА... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:43
2024-02-19T09:56
шоубиз
южно-сахалинск
диана арбенина
ночные снайперы
сахалин
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912096252_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_cbc7157180130e1071aaee1a8b6eb0d6.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев — РИА Новости. Назначенный на 25 февраля в Южно-Сахалинске концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной следует отменить из-за ее неоднозначной позиции, заявил РИА Новости депутат регионального парламента Александр Шарифулин. "Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" планируют 25 февраля концерт в ледовом дворце "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Как известно, исполнительница в 2014 году заявила, что не одобряет присоединение Крыма, а на выступлении в Киеве попросила прощения за российских коллег, не поддержавших укрофашистов. В 2018 году исполнительница подчеркнула, что никогда не поедет на Донбасс", - отметил собеседник агентства. Кроме того, по словам политика, певица известна неоднозначными высказываниями о спецоперации, а также другими заявлениями, которые не делают ей чести. "Жители Сахалина и Курил твердо поддерживают все решения нашего президента и бойцов, которые отдают жизнь за защиту России, оказываем активную помощь нашему подшефному городу Шахтерску в ДНР. Этот год в Сахалинской области объявлен Годом защитника Отечества. Совершенно уверен, что в таких реалиях концерт Арбениной и подобных ей деятелей шоу-бизнеса неуместен и даже вреден, и ее выступление в Южно-Сахалинске следует отменить", - резюмировал депутат.
https://ria.ru/20240218/spektakl-1928099894.html
южно-сахалинск
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912096252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d476e3dbd73d30416a24f7941fabd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южно-сахалинск, диана арбенина, ночные снайперы, сахалин, новости культуры
Шоубиз, Южно-Сахалинск, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Сахалин, Новости культуры
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске

Депутат Шарифулин назвал концерт Арбениной в Южно-Сахалинске 25 февраля вредным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев — РИА Новости. Назначенный на 25 февраля в Южно-Сахалинске концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной следует отменить из-за ее неоднозначной позиции, заявил РИА Новости депутат регионального парламента Александр Шарифулин.
"Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" планируют 25 февраля концерт в ледовом дворце "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Как известно, исполнительница в 2014 году заявила, что не одобряет присоединение Крыма, а на выступлении в Киеве попросила прощения за российских коллег, не поддержавших укрофашистов. В 2018 году исполнительница подчеркнула, что никогда не поедет на Донбасс", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, по словам политика, певица известна неоднозначными высказываниями о спецоперации, а также другими заявлениями, которые не делают ей чести.
"Жители Сахалина и Курил твердо поддерживают все решения нашего президента и бойцов, которые отдают жизнь за защиту России, оказываем активную помощь нашему подшефному городу Шахтерску в ДНР. Этот год в Сахалинской области объявлен Годом защитника Отечества. Совершенно уверен, что в таких реалиях концерт Арбениной и подобных ей деятелей шоу-бизнеса неуместен и даже вреден, и ее выступление в Южно-Сахалинске следует отменить", - резюмировал депутат.
Зрители в театре - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик*
Вчера, 17:19
 
ШоубизЮжно-СахалинскДиана АрбенинаНочные снайперыСахалинНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала