https://ria.ru/20240219/arbenina-1928164132.html
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 19.02.2024
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске
Назначенный на 25 февраля в Южно-Сахалинске концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной следует отменить из-за ее неоднозначной позиции, заявил РИА... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:43
2024-02-19T09:43
2024-02-19T09:56
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев — РИА Новости. Назначенный на 25 февраля в Южно-Сахалинске концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной следует отменить из-за ее неоднозначной позиции, заявил РИА Новости депутат регионального парламента Александр Шарифулин. "Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" планируют 25 февраля концерт в ледовом дворце "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Как известно, исполнительница в 2014 году заявила, что не одобряет присоединение Крыма, а на выступлении в Киеве попросила прощения за российских коллег, не поддержавших укрофашистов. В 2018 году исполнительница подчеркнула, что никогда не поедет на Донбасс", - отметил собеседник агентства. Кроме того, по словам политика, певица известна неоднозначными высказываниями о спецоперации, а также другими заявлениями, которые не делают ей чести. "Жители Сахалина и Курил твердо поддерживают все решения нашего президента и бойцов, которые отдают жизнь за защиту России, оказываем активную помощь нашему подшефному городу Шахтерску в ДНР. Этот год в Сахалинской области объявлен Годом защитника Отечества. Совершенно уверен, что в таких реалиях концерт Арбениной и подобных ей деятелей шоу-бизнеса неуместен и даже вреден, и ее выступление в Южно-Сахалинске следует отменить", - резюмировал депутат.
https://ria.ru/20240218/spektakl-1928099894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, диана арбенина, ночные снайперы, сахалин, новости культуры
Шоубиз, Южно-Сахалинск, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Сахалин, Новости культуры
Депутат призвал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске
Депутат Шарифулин назвал концерт Арбениной в Южно-Сахалинске 25 февраля вредным
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев — РИА Новости. Назначенный на 25 февраля в Южно-Сахалинске концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной следует отменить из-за ее неоднозначной позиции, заявил РИА Новости депутат регионального парламента Александр Шарифулин.
"Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" планируют 25 февраля концерт в ледовом дворце "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Как известно, исполнительница в 2014 году заявила, что не одобряет присоединение Крыма, а на выступлении в Киеве попросила прощения за российских коллег, не поддержавших укрофашистов. В 2018 году исполнительница подчеркнула, что никогда не поедет на Донбасс", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, по словам политика, певица известна неоднозначными высказываниями о спецоперации, а также другими заявлениями, которые не делают ей чести.
"Жители Сахалина
и Курил твердо поддерживают все решения нашего президента и бойцов, которые отдают жизнь за защиту России, оказываем активную помощь нашему подшефному городу Шахтерску в ДНР
. Этот год в Сахалинской области
объявлен Годом защитника Отечества. Совершенно уверен, что в таких реалиях концерт Арбениной и подобных ей деятелей шоу-бизнеса неуместен и даже вреден, и ее выступление в Южно-Сахалинске следует отменить", - резюмировал депутат.
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