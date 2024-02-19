https://ria.ru/20240219/antrakhion-1928218420.html

ВСУ применили против российских военных антрахинон, заявили в Минобороны

ВСУ применили против российских военных антрахинон, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024

ВСУ применили против российских военных антрахинон, заявили в Минобороны

ВСУ в январе 2024 года применили по российским подразделениям неизвестный токсический химикат, который привел к ожогам, тошноте и рвоте, заявил в понедельник... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:01

2024-02-19T13:01

2024-02-19T13:32

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ в январе 2024 года применили по российским подразделениям неизвестный токсический химикат, который привел к ожогам, тошноте и рвоте, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Тридцать первого января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия", - сказал он.По данным из открытых источников, антрахинон – представитель класса хинонов, практически нерастворим в воде, но растворяется в органических растворителях. Впервые синтезирован в 1835 году окислением антрацена азотной кислотой. Также его получают из бензола и фталевого ангидрида, каталитическим окислением паров антрацена воздухом. Антрахинон применяют, в частности, в производстве красителей.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф