https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

В Штатах вырабатывают план капитуляции

В Штатах вырабатывают план капитуляции - РИА Новости, 19.02.2024

В Штатах вырабатывают план капитуляции

Успехи российской армии не остались незамеченными за океаном. Еще шли бои за Авдеевку, а в главном политжурнале США Foreign Affairs уже вышла статья "Почему... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

аналитика

дональд трамп

сша

россия

хамас

нато

вашингтон (штат)

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Успехи российской армии не остались незамеченными за океаном. Еще шли бои за Авдеевку, а в главном политжурнале США Foreign Affairs уже вышла статья "Почему Америка не может иметь все". Она представляет собой план осторожного убегания гегемона из горячих точек — так сказать, "огородами, огородами, и к Котовскому".Американский политолог Стивен Вертхайм констатирует, что США провалили все внешнеполитические задачи, которые ставили перед собой в 2021 году: увязли на Украине, не смогли защитить своих военных на Ближнем Востоке, а отношения с Россией и Китаем довели до той точки, где совершенно реальна третья мировая война.Кто виноват и что делать? Ну виноват, естественно, Путин — это же он начал СВО. А также ХАМАС, организовавшее атаку 7 октября. Впрочем, часть вины несет и байденовская администрация. Она оказалась слишком наивной, полагая, что, пока она будет разжигать войну в одном регионе, другие регионы будут сидеть тихо и не отсвечивать."Это так же наивно, — осторожно подпускает шпильку режиму автор, — как вторгаться в другие страны, чтобы освободить их".В качестве "что делать" предлагается весьма прагматичный вариант: сворачиваться. Вертхайм предлагает Вашингтону перестать цепляться за мечты о гегемонии и решительно сократить свое военное присутствие в мире.Развернем мысль автора — возьмем, например, Ближний Восток. Очевидно, что американские солдаты на базах в Ираке и Иордании оказались совершенно беззащитны перед ударами проиранских прокси. С октября ранены многие десятки человек, несколько военных погибли совсем недавно. Защитить своих людей Вашингтон не в силах, несмотря на все громогласные заявления.Красное море остается под контролем йеменских хуситов, прикрыть корабли своих союзников Вашингтон опять-таки не сумел. Точно так же американцы не предотвратили атаку 7 октября на Израиль. Это полная импотенция, на самом деле. Военное присутствие США перестало быть фактором геополитики, оно свелось к тому, что их солдаты сидят запертыми в своих казармах и ждут, когда к ним прилетит очередной "подарунок" со взрывчаткой. Так может, Вашингтону перестать притворяться, что он еще ого-го?Вертхайм считает правильным решением вывод американских войск из Афганистана и предлагает убрать их с Ближнего Востока вообще, оставив, может быть, по базе в Бахрейне и Катаре.Добавим, что на фоне укрепления союзнических отношений ОАЭ и Саудовской Аравии с Россией и параллельного охлаждения до нуля их былой дружбы со Штатами американские базы на территории этих стран выглядят ненужным атавизмом и весьма раздражают местное население с его антиамериканскими и антиизраильскими настроениями.Следующий этап большого пути — уход американских военных из Европы. Вертхайм считает, что украинский конфликт простимулировал европейцев перезагрузить свои ВПК — теперь они отлично справятся с обеспечением всех нужд НАТО. В течение ближайших десяти лет Вашингтону предлагается свалить всю экономику альянса на европейских членов и вывести свои войска с местных баз.Параллельно Белый дом должен перейти к более вменяемой внешней политике — дипломатическим путем решить озабоченности таких держав, как Россия и Иран, отказать Украине в членстве в НАТО и наладить "конкурентное сосуществование" с Китаем, которое стабилизировало бы экономику и политику обеих стран.В целом, как мы видим, весьма вменяемый план отступления, который действительно принес бы пользу всем, в том числе и США. Военные провалы Вашингтона доказывают, что экс-гегемон не тянет на поле боя. Пора домой, зализывать раны, возвращаться к изоляционизму — это единственное, что может спасти страну от развала и упадка.Нет сомнения, что такие мысли бродят и в головах кандидатов в президенты — у тех, по крайней мере, у кого мысли еще остались. Вовремя сдаться — это практически победить. Но проблема в том, как правильно продать эту сдачу своему избирателю.США не раз терпели горькие и унизительные поражения в XX веке. Они бездарно проиграли вьетнамскую войну. Они позволили Хрущеву обыграть их в эпоху Карибского кризиса. Они многократно получали отлуп на Кубе.Но всякий раз тамошняя машина пропаганды убеждала американцев, что "на самом деле" они победили. Это буквально как с финалом по баскетболу на Мюнхенской олимпиаде. Весь мир знает, что тогда победили советские баскетболисты. Но американцы до сих пор пребывают в святой уверенности, что матч выиграли они.Сейчас мы видим, как американские специалисты уже состязаются в том, как бы покрасивее упаковать поражение Вашингтона. Статья Вертхайма изобилует подходящими риторическими формулировками. Он предлагает "сокращение" (retrenchment) вместо отступления и уговаривает руководство, что "для процветания не нужно глобальное военное доминирование".Однако мало надежд, что администрация Байдена воспользуется его советами. Президентом "сокращения" военного присутствия США мог бы стать, по его мнению, Дональд Трамп.Нам нет дела до того, как именно будет упаковано американское поражение. Раньше или позже, но оно неизбежно. В тумане будущего ясно угадываются контуры нового мира — именно в тех параметрах, которые очертила Россия в конце 2021-го: с НАТО в границах 1991 года.

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https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

сша

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, дональд трамп, сша, россия, хамас, нато, вашингтон (штат)