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Лихачев рассказал об успехах России в создании АЭС малой мощности - РИА Новости, 19.02.2024
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Наука
 
00:26 19.02.2024 (обновлено: 00:30 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/aes-1928136237.html
Лихачев рассказал об успехах России в создании АЭС малой мощности
Лихачев рассказал об успехах России в создании АЭС малой мощности - РИА Новости, 19.02.2024
Лихачев рассказал об успехах России в создании АЭС малой мощности
Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналу... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:26
2024-02-19T00:30
наука
чукотка
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
билибинская аэс
наука
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт". "Одним из перспективных направлений на мировом рынке сейчас считается малая мощность. В мире над проектами малой мощности, помимо нас, работают Аргентина, Канада, Китай, США и Южная Корея. Всего более 80 проектов. Но пока они не прошли дальше стадии лицензирования. Россия на этом пути продвинулась дальше всех", - отметил Лихачев. Еще с советских времен на Чукотке работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности, на Чукотке работает единственная в мире современная плавучая малая АЭС, строится наземная станция малой мощности в Якутии, комплекс из четырех модернизированных плавучих энергоблоков для Баимской рудной зоны на Чукотке, напомнил Лихачев. "Также на Чукотке планируем построить наземную АЭС микромощности (до 10 МВт) по проекту "Шельф-М" для разработки месторождения золота Совиное", - добавил он.
https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html
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чукотка, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", билибинская аэс, наука
Наука, Чукотка, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Билибинская АЭС, Наука
Лихачев рассказал об успехах России в создании АЭС малой мощности

Лихачев: Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
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Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия дальше всех в мире продвинулась в создании АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт".
«
"Одним из перспективных направлений на мировом рынке сейчас считается малая мощность. В мире над проектами малой мощности, помимо нас, работают Аргентина, Канада, Китай, США и Южная Корея. Всего более 80 проектов. Но пока они не прошли дальше стадии лицензирования. Россия на этом пути продвинулась дальше всех", - отметил Лихачев.
Еще с советских времен на Чукотке работает Билибинская АЭС с блоками малой мощности, на Чукотке работает единственная в мире современная плавучая малая АЭС, строится наземная станция малой мощности в Якутии, комплекс из четырех модернизированных плавучих энергоблоков для Баимской рудной зоны на Чукотке, напомнил Лихачев.
"Также на Чукотке планируем построить наземную АЭС микромощности (до 10 МВт) по проекту "Шельф-М" для разработки месторождения золота Совиное", - добавил он.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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НаукаЧукоткаРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Билибинская АЭСНаука
 
 
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