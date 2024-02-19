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В "Росатоме" рассказали о зарубежных заказчиках - РИА Новости, 19.02.2024
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00:23 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html
В "Росатоме" рассказали о зарубежных заказчиках
В "Росатоме" рассказали о зарубежных заказчиках - РИА Новости, 19.02.2024
В "Росатоме" рассказали о зарубежных заказчиках
Зарубежные заказчики "Росатома" крайне заинтересованы в выполнении совместных проектов по строительству у себя АЭС, международная программа "Росатома" в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:23
2024-02-19T00:23
европа
финляндия
саудовская аравия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
аэс "пакш"
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зарубежные заказчики "Росатома" крайне заинтересованы в выполнении совместных проектов по строительству у себя АЭС, международная программа "Росатома" в нынешних условиях практически не менялась, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт". "Наша международная программа практически не менялась и не корректировалась. Единственное изменение — отказ Финляндии от реализации проекта АЭС "Ханхикиви". Но у нас появляются другие партнеры", - сказал Лихачев. "Росатом" ведет переговоры с Саудовской Аравией, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и рядом других стран, напомнил Лихачев. "Сегодня точки роста атомной энергетики — во многих регионах мира, а не только в одной Европе, и это открывает новые горизонты для сотрудничества. Но и в Европе у нас партнерства продолжаются. Пример — Венгрия", - отметил глава "Росатома". Сооружение АЭС "Пакш‑2" власти Венгрии рассматривают как новый импульс для промышленного и экономического развития, гарантию ее энергетической независимости, подчеркнул Лихачев. "Сейчас проект там вышел на новый этап: идут масштабные работы на площадке, готовимся к выходу на "первый бетон", - добавил он. В Египте запуск первой атомной станции АЭС "Эль-Дабаа" станет стимулом для роста туристического потенциала региона расположения станции, а также для развития в стране науки, высоких технологий и образования, сказал Лихачев. "В Турции мы уже приближаемся к запуску первого энергоблока и на протяжении всего времени реализации проекта видим высокую вовлеченность в него президента республики и большой интерес со стороны турецких компаний. Китай и Индия — наши давние партнеры, проекты в этих странах реализуются ритмично, несмотря на непростую ситуацию в мире", - отметил гендиректор "Росатома". Индийская сторона параллельно принимает участие в проекте "Росатома" по строительству первой атомной станции в Бангладеш — АЭС "Руппур", напомнил Лихачев. "Наши проекты стимулируют развитие промышленности, науки и образования, создают новые рабочие места и повышают качество жизни. Это сотрудничество, основанное на уважении и равноправии, в котором мы делимся своими знаниями и технологиями, что всегда дает позитивный результат для обеих сторон", - отметил Лихачев. "Понимая, что каждый проект уникален в силу того, что любая страна — это отдельная культура, везде разный климат и разные требования площадки, я бы подчеркнул, что у всех этих проектов одна общая черта: огромная заинтересованность наших клиентов в их реализации. Я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы эти проекты были реализованы", - резюмировал глава "Росатома".
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928135179.html
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европа, финляндия, саудовская аравия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", аэс "пакш", россия, в мире
Европа, Финляндия, Саудовская Аравия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Ханхикиви-1", АЭС "Пакш", Россия, В мире
В "Росатоме" рассказали о зарубежных заказчиках

Лихачев: зарубежные заказчики "Росатома" ожидают выполнения проектов АЭС

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зарубежные заказчики "Росатома" крайне заинтересованы в выполнении совместных проектов по строительству у себя АЭС, международная программа "Росатома" в нынешних условиях практически не менялась, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт".
«
"Наша международная программа практически не менялась и не корректировалась. Единственное изменение — отказ Финляндии от реализации проекта АЭС "Ханхикиви". Но у нас появляются другие партнеры", - сказал Лихачев.
"Росатом" ведет переговоры с Саудовской Аравией, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и рядом других стран, напомнил Лихачев.
"Сегодня точки роста атомной энергетики — во многих регионах мира, а не только в одной Европе, и это открывает новые горизонты для сотрудничества. Но и в Европе у нас партнерства продолжаются. Пример — Венгрия", - отметил глава "Росатома".
Сооружение АЭС "Пакш‑2" власти Венгрии рассматривают как новый импульс для промышленного и экономического развития, гарантию ее энергетической независимости, подчеркнул Лихачев. "Сейчас проект там вышел на новый этап: идут масштабные работы на площадке, готовимся к выходу на "первый бетон", - добавил он.
В Египте запуск первой атомной станции АЭС "Эль-Дабаа" станет стимулом для роста туристического потенциала региона расположения станции, а также для развития в стране науки, высоких технологий и образования, сказал Лихачев.
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Турции мы уже приближаемся к запуску первого энергоблока и на протяжении всего времени реализации проекта видим высокую вовлеченность в него президента республики и большой интерес со стороны турецких компаний. Китай и Индия — наши давние партнеры, проекты в этих странах реализуются ритмично, несмотря на непростую ситуацию в мире", - отметил гендиректор "Росатома".
Индийская сторона параллельно принимает участие в проекте "Росатома" по строительству первой атомной станции в Бангладеш — АЭС "Руппур", напомнил Лихачев. "Наши проекты стимулируют развитие промышленности, науки и образования, создают новые рабочие места и повышают качество жизни. Это сотрудничество, основанное на уважении и равноправии, в котором мы делимся своими знаниями и технологиями, что всегда дает позитивный результат для обеих сторон", - отметил Лихачев.
"Понимая, что каждый проект уникален в силу того, что любая страна — это отдельная культура, везде разный климат и разные требования площадки, я бы подчеркнул, что у всех этих проектов одна общая черта: огромная заинтересованность наших клиентов в их реализации. Я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы эти проекты были реализованы", - резюмировал глава "Росатома".
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15 февраля, 15:02
 
ЕвропаФинляндияСаудовская АравияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"АЭС "Пакш"РоссияВ мире
 
 
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