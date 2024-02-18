https://ria.ru/20240218/zemletryasenie-1928029803.html
В Мексике произошло землетрясение
В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 18.02.2024
В Мексике произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:42
2024-02-18T08:42
2024-02-18T11:10
в мире
мексика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго с населением 187 тысяч человек в 00:01 по времени UTC (03:01 мск). Очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
В Мексике произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировали в мексиканском штате Герреро
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC
).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго с населением 187 тысяч человек в 00:01 по времени UTC (03:01 мск).
Очаг залегал на глубине 80 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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