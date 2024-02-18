https://ria.ru/20240218/zemletryasenie-1928029803.html

В Мексике произошло землетрясение

В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 18.02.2024

В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:42

2024-02-18T08:42

2024-02-18T11:10

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мексика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго с населением 187 тысяч человек в 00:01 по времени UTC (03:01 мск). Очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

мексика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мексика