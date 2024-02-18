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В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 18.02.2024
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08:42 18.02.2024 (обновлено: 11:10 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/zemletryasenie-1928029803.html
В Мексике произошло землетрясение
В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 18.02.2024
В Мексике произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:42
2024-02-18T11:10
в мире
мексика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго с населением 187 тысяч человек в 00:01 по времени UTC (03:01 мск). Очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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в мире, мексика
В мире, Мексика
В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировали в мексиканском штате Герреро

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в мексиканском штате Герреро, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго с населением 187 тысяч человек в 00:01 по времени UTC (03:01 мск).
Очаг залегал на глубине 80 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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