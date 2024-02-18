https://ria.ru/20240218/vzryv-1928019395.html

В Полтавской области прогремел взрыв, передают украинские СМИ

В Полтавской области прогремел взрыв, передают украинские СМИ - РИА Новости, 18.02.2024

В Полтавской области прогремел взрыв, передают украинские СМИ

Взрыв прогремел в Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T02:20

2024-02-18T02:20

2024-02-18T02:23

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Полтавской области был слышен взрыв", — говорится в посте.Ранее телеканал сообщал о взрыве в Харьковской области.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928014067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, полтавская область, россия, вооруженные силы украины, в мире