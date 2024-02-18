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В Полтавской области прогремел взрыв, передают украинские СМИ
В Полтавской области прогремел взрыв, передают украинские СМИ - РИА Новости, 18.02.2024
В Полтавской области прогремел взрыв, передают украинские СМИ
Взрыв прогремел в Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:20
2024-02-18T02:20
2024-02-18T02:23
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Полтавской области был слышен взрыв", — говорится в посте.Ранее телеканал сообщал о взрыве в Харьковской области.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928014067.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Полтавской области прогремел взрыв, передают украинские СМИ
"Общественное": в Полтавской области прогремел взрыв, объявлена тревога