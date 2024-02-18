Рейтинг@Mail.ru
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 18.02.2024 (обновлено: 13:53 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/voyny-1928069479.html
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества - РИА Новости, 18.02.2024
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества
Ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:36
2024-02-18T13:53
дмитрий медведев
россия
сша
вьетнам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_595129a749180d5e3e9e0310d9c8756d.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Некоторое время назад я написал тут, в своём ТГ-канале: "Ядерная держава не может проиграть в войне". Сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с истошными криками: "Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах". Это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или ещё десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические Войны, в которых происходит защита своего Отечества. Своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240215/kosmos-1927530409.html
россия
сша
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_534274d11bc80b384ce92573036d7931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, сша, вьетнам, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, США, Вьетнам, В мире
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества

Медведев: ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите отечества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Некоторое время назад я написал тут, в своём ТГ-канале: "Ядерная держава не может проиграть в войне". Сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с истошными криками: "Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах". Это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или ещё десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические Войны, в которых происходит защита своего Отечества. Своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали", - говорится в сообщении.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе
15 февраля, 11:59
 
Дмитрий МедведевРоссияСШАВьетнамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала