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Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества - РИА Новости, 18.02.2024
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества
Ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:36
2024-02-18T13:36
2024-02-18T13:53
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Некоторое время назад я написал тут, в своём ТГ-канале: "Ядерная держава не может проиграть в войне". Сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с истошными криками: "Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах". Это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или ещё десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические Войны, в которых происходит защита своего Отечества. Своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали", - говорится в сообщении.
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дмитрий медведев, россия, сша, вьетнам, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, США, Вьетнам, В мире
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества
Медведев: ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите отечества