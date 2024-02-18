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Восток побеждает потому, что знает историю - РИА Новости, 18.02.2024
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08:00 18.02.2024 (обновлено: 08:01 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
Восток побеждает потому, что знает историю
Восток побеждает потому, что знает историю - РИА Новости, 18.02.2024
Восток побеждает потому, что знает историю
Две публикации на тему того, что не так с Западом, вышли почти одновременно — одна в Индии, другая в Гонконге. Выводы их одинаковые: нынешние лидеры Запада... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:00
2024-02-18T08:01
аналитика
индия
сша
гонконг
жозеп боррель
владимир путин
такер карлсон
всемирный банк
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Две публикации на тему того, что не так с Западом, вышли почти одновременно — одна в Индии, другая в Гонконге. Выводы их одинаковые: нынешние лидеры Запада ведут себя в нашем мире неадекватно потому, что и они сами, и их общества не желают учить уроки истории.Заметим, что ни один из авторов не касается главного сюжета недавнего интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Сюжета того самого, исторического. А именно: зачем российский президент подверг американского журналиста (и его аудиторию) длинной лекции о прошлом Восточной Европы, поймет ли такой подход кто-то на Западе (или все бесполезно) и т. д. Хотя в реальности обе азиатские статьи о том же — Запад и его взаимоотношения с историей.Итак, статья в Индии: автор — Абхинай Пандъя, эксперт по внешней политике и, что важно, — выпускник Корнеллского университета, США. Статья в Гонконге: автор — Эндрю Шэн, малайзийский китаец, сегодня — публицист, большая часть карьеры которого прошла в финансовых структурах какого угодно рода, от КНР до Всемирного банка. В общем, перед нами два уроженца Азии, хорошо знающие, что такое Запад, в целом и в мелочах.И вот Шэн, побывав в отпуске на родном острове Борнео с его джунглями, начинает разговор с цитаты замечательного европейского дипломата Жозепа Борреля. Да, с той самой, насчет того, что Запад — прекрасный сад, а кругом те самые джунгли. Это же надо так сказать, чтобы до сих пор твои слова вспоминали, да еще цитировали весь абзац целиком (а там еще много чего интересного — например, о том, что садовникам пора идти в джунгли, а то…).И вывод автора: Запад потому делает дикие вещи (финансирует войны в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, хотя у него уже и денег на это нет), что не понимает: в "джунглях" живут люди, которые считают себя более цивилизованными, чем те, которые обитают в "саду". Садовники, например, в массе своей не знают, что когда в конце XV века началась эпоха завоевания мира Западом, то она была благословлена целым пакетом документов Ватикана, где завоевателям даровалось "право открытия" и право подчинения людей, живущих на открываемых землях. Отменили эти документы только в прошлом году. Да, в 2023-м. Публика Запада этого не знает. Но прочие-то помнят.Теперь про статью индийца. Пандъя пытается объяснить, почему США и их союзники стараются заставить Индию "сдерживать" Китай и одновременно открыто хамят ей, нагромождают какие угодно обвинения, приводя в ярость страну с почти полутора миллиардами населения. И, пишет он, проведите там опрос — и увидите подавляющие симпатии индийцев как к России, так и к палестинцам в Газе, но никак не к США и прочим.Вывод индийца тот же, что у китайца Шэна: а все потому, что в мире Востока у людей совсем другой подход к своему историческому опыту, который формирует и сегодняшнюю дипломатию. Например, западники не знают, что в 1971 году их власти поддержали Пакистан в карательной операции против будущей Бангладеш, а Индия (и Россия) были на другой стороне. Между прочим, погибло тогда до трех миллионов человек. Запад этого может и не помнить, но мы-то знаем.Тут уместна мысль из — неожиданно — вполне европейской книги, недавно вышедшей, — "Поражение Запада" француза Эммануэля Тодда. Он говорит о том, что при власти как бы либералов в США и Европе тамошние якобы образованные элиты сегодня ненавидят и собственную историю. У них там, в саду, складывается "нигилистическая империя", постоянно восстающая против собственного прошлого, с правящей элитой, открыто враждебной к традициям страны.И в порядке послесловия. Это ведь тоже часть истории и культуры — либо восхищаться расчерченным по линеечке садом, либо любить джунгли, лес и тайгу. Последние для кого-то — территория ужаса, а для кого-то, как сказал поэт, "то дивный храм, то сказочный дворец". Но если даже запуганный дикими окрестностями Боррель в своем знаменитом высказывании призвал западников "идти в джунгли" и разбираться с таковыми, то тем более это относится к нам.Повторим: деградация элит Запада (среди многих причин) происходит оттого, что там в массовом порядке не желают знать как мировую историю, так уже и свою. На практике это выглядит так: специалисты по какой угодно истории есть, но они заперты в узком кругу профессионалов. А полуграмотные политики часто даже не догадываются, что им бы надо заказать у этих специалистов справку. То есть мы тут, в нашем лесу, все знаем про Богдана Хмельницкого, а они там даже не представляют, что надо было таковым заинтересоваться.Но чем радоваться своему превосходству над Западом по исторической части, было бы полезнее посмотреть: а насколько далеко мы ушли от такового по части знания всего мира в целом, насколько у нас широк круг людей, проявляющих искреннее любопытство к тому, что там, в наших и не наших джунглях, происходит сегодня и что там было раньше. Наши "западники" оказались, мягко говоря, в глупом положении, когда демонстративно признавали только изучение западных ценностей, которые там сейчас находятся под ударом. Но насколько у нас нормальные, незападные люди готовы интересоваться тем миром, который на самом деле есть и от которого зависит наше выживание как цивилизации?
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html
https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
индия
сша
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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аналитика, индия, сша, гонконг, жозеп боррель, владимир путин, такер карлсон, всемирный банк, интервью владимира путина такеру карлсону
Аналитика, Индия, США, Гонконг, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Такер Карлсон, Всемирный банк, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Восток побеждает потому, что знает историю

© AP Photo / Chan Long HeiКитайский национальный флаг
Китайский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Китайский национальный флаг. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Две публикации на тему того, что не так с Западом, вышли почти одновременно — одна в Индии, другая в Гонконге. Выводы их одинаковые: нынешние лидеры Запада ведут себя в нашем мире неадекватно потому, что и они сами, и их общества не желают учить уроки истории.
Заметим, что ни один из авторов не касается главного сюжета недавнего интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Сюжета того самого, исторического. А именно: зачем российский президент подверг американского журналиста (и его аудиторию) длинной лекции о прошлом Восточной Европы, поймет ли такой подход кто-то на Западе (или все бесполезно) и т. д. Хотя в реальности обе азиатские статьи о том же — Запад и его взаимоотношения с историей.
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Итак, статья в Индии: автор — Абхинай Пандъя, эксперт по внешней политике и, что важно, — выпускник Корнеллского университета, США. Статья в Гонконге: автор — Эндрю Шэн, малайзийский китаец, сегодня — публицист, большая часть карьеры которого прошла в финансовых структурах какого угодно рода, от КНР до Всемирного банка. В общем, перед нами два уроженца Азии, хорошо знающие, что такое Запад, в целом и в мелочах.
И вот Шэн, побывав в отпуске на родном острове Борнео с его джунглями, начинает разговор с цитаты замечательного европейского дипломата Жозепа Борреля. Да, с той самой, насчет того, что Запад — прекрасный сад, а кругом те самые джунгли. Это же надо так сказать, чтобы до сих пор твои слова вспоминали, да еще цитировали весь абзац целиком (а там еще много чего интересного — например, о том, что садовникам пора идти в джунгли, а то…).
И вывод автора: Запад потому делает дикие вещи (финансирует войны в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, хотя у него уже и денег на это нет), что не понимает: в "джунглях" живут люди, которые считают себя более цивилизованными, чем те, которые обитают в "саду". Садовники, например, в массе своей не знают, что когда в конце XV века началась эпоха завоевания мира Западом, то она была благословлена целым пакетом документов Ватикана, где завоевателям даровалось "право открытия" и право подчинения людей, живущих на открываемых землях. Отменили эти документы только в прошлом году. Да, в 2023-м. Публика Запада этого не знает. Но прочие-то помнят.
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Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину
1 февраля, 08:00
Теперь про статью индийца. Пандъя пытается объяснить, почему США и их союзники стараются заставить Индию "сдерживать" Китай и одновременно открыто хамят ей, нагромождают какие угодно обвинения, приводя в ярость страну с почти полутора миллиардами населения. И, пишет он, проведите там опрос — и увидите подавляющие симпатии индийцев как к России, так и к палестинцам в Газе, но никак не к США и прочим.
Вывод индийца тот же, что у китайца Шэна: а все потому, что в мире Востока у людей совсем другой подход к своему историческому опыту, который формирует и сегодняшнюю дипломатию. Например, западники не знают, что в 1971 году их власти поддержали Пакистан в карательной операции против будущей Бангладеш, а Индия (и Россия) были на другой стороне. Между прочим, погибло тогда до трех миллионов человек. Запад этого может и не помнить, но мы-то знаем.
Тут уместна мысль из — неожиданно — вполне европейской книги, недавно вышедшей, — "Поражение Запада" француза Эммануэля Тодда. Он говорит о том, что при власти как бы либералов в США и Европе тамошние якобы образованные элиты сегодня ненавидят и собственную историю. У них там, в саду, складывается "нигилистическая империя", постоянно восстающая против собственного прошлого, с правящей элитой, открыто враждебной к традициям страны.
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И в порядке послесловия. Это ведь тоже часть истории и культуры — либо восхищаться расчерченным по линеечке садом, либо любить джунгли, лес и тайгу. Последние для кого-то — территория ужаса, а для кого-то, как сказал поэт, "то дивный храм, то сказочный дворец". Но если даже запуганный дикими окрестностями Боррель в своем знаменитом высказывании призвал западников "идти в джунгли" и разбираться с таковыми, то тем более это относится к нам.
Повторим: деградация элит Запада (среди многих причин) происходит оттого, что там в массовом порядке не желают знать как мировую историю, так уже и свою. На практике это выглядит так: специалисты по какой угодно истории есть, но они заперты в узком кругу профессионалов. А полуграмотные политики часто даже не догадываются, что им бы надо заказать у этих специалистов справку. То есть мы тут, в нашем лесу, все знаем про Богдана Хмельницкого, а они там даже не представляют, что надо было таковым заинтересоваться.
Но чем радоваться своему превосходству над Западом по исторической части, было бы полезнее посмотреть: а насколько далеко мы ушли от такового по части знания всего мира в целом, насколько у нас широк круг людей, проявляющих искреннее любопытство к тому, что там, в наших и не наших джунглях, происходит сегодня и что там было раньше. Наши "западники" оказались, мягко говоря, в глупом положении, когда демонстративно признавали только изучение западных ценностей, которые там сейчас находятся под ударом. Но насколько у нас нормальные, незападные люди готовы интересоваться тем миром, который на самом деле есть и от которого зависит наше выживание как цивилизации?
Мужчина возле скульптуры, изображающей Тайвань и материковый Китай, на острове Пинтань, КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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АналитикаИндияСШАГонконгЖозеп БоррельВладимир ПутинТакер КарлсонВсемирный банкИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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