https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

Восток побеждает потому, что знает историю

Восток побеждает потому, что знает историю - РИА Новости, 18.02.2024

Восток побеждает потому, что знает историю

Две публикации на тему того, что не так с Западом, вышли почти одновременно — одна в Индии, другая в Гонконге. Выводы их одинаковые: нынешние лидеры Запада... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:00

2024-02-18T08:00

2024-02-18T08:01

аналитика

индия

сша

гонконг

жозеп боррель

владимир путин

такер карлсон

всемирный банк

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Две публикации на тему того, что не так с Западом, вышли почти одновременно — одна в Индии, другая в Гонконге. Выводы их одинаковые: нынешние лидеры Запада ведут себя в нашем мире неадекватно потому, что и они сами, и их общества не желают учить уроки истории.Заметим, что ни один из авторов не касается главного сюжета недавнего интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Сюжета того самого, исторического. А именно: зачем российский президент подверг американского журналиста (и его аудиторию) длинной лекции о прошлом Восточной Европы, поймет ли такой подход кто-то на Западе (или все бесполезно) и т. д. Хотя в реальности обе азиатские статьи о том же — Запад и его взаимоотношения с историей.Итак, статья в Индии: автор — Абхинай Пандъя, эксперт по внешней политике и, что важно, — выпускник Корнеллского университета, США. Статья в Гонконге: автор — Эндрю Шэн, малайзийский китаец, сегодня — публицист, большая часть карьеры которого прошла в финансовых структурах какого угодно рода, от КНР до Всемирного банка. В общем, перед нами два уроженца Азии, хорошо знающие, что такое Запад, в целом и в мелочах.И вот Шэн, побывав в отпуске на родном острове Борнео с его джунглями, начинает разговор с цитаты замечательного европейского дипломата Жозепа Борреля. Да, с той самой, насчет того, что Запад — прекрасный сад, а кругом те самые джунгли. Это же надо так сказать, чтобы до сих пор твои слова вспоминали, да еще цитировали весь абзац целиком (а там еще много чего интересного — например, о том, что садовникам пора идти в джунгли, а то…).И вывод автора: Запад потому делает дикие вещи (финансирует войны в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, хотя у него уже и денег на это нет), что не понимает: в "джунглях" живут люди, которые считают себя более цивилизованными, чем те, которые обитают в "саду". Садовники, например, в массе своей не знают, что когда в конце XV века началась эпоха завоевания мира Западом, то она была благословлена целым пакетом документов Ватикана, где завоевателям даровалось "право открытия" и право подчинения людей, живущих на открываемых землях. Отменили эти документы только в прошлом году. Да, в 2023-м. Публика Запада этого не знает. Но прочие-то помнят.Теперь про статью индийца. Пандъя пытается объяснить, почему США и их союзники стараются заставить Индию "сдерживать" Китай и одновременно открыто хамят ей, нагромождают какие угодно обвинения, приводя в ярость страну с почти полутора миллиардами населения. И, пишет он, проведите там опрос — и увидите подавляющие симпатии индийцев как к России, так и к палестинцам в Газе, но никак не к США и прочим.Вывод индийца тот же, что у китайца Шэна: а все потому, что в мире Востока у людей совсем другой подход к своему историческому опыту, который формирует и сегодняшнюю дипломатию. Например, западники не знают, что в 1971 году их власти поддержали Пакистан в карательной операции против будущей Бангладеш, а Индия (и Россия) были на другой стороне. Между прочим, погибло тогда до трех миллионов человек. Запад этого может и не помнить, но мы-то знаем.Тут уместна мысль из — неожиданно — вполне европейской книги, недавно вышедшей, — "Поражение Запада" француза Эммануэля Тодда. Он говорит о том, что при власти как бы либералов в США и Европе тамошние якобы образованные элиты сегодня ненавидят и собственную историю. У них там, в саду, складывается "нигилистическая империя", постоянно восстающая против собственного прошлого, с правящей элитой, открыто враждебной к традициям страны.И в порядке послесловия. Это ведь тоже часть истории и культуры — либо восхищаться расчерченным по линеечке садом, либо любить джунгли, лес и тайгу. Последние для кого-то — территория ужаса, а для кого-то, как сказал поэт, "то дивный храм, то сказочный дворец". Но если даже запуганный дикими окрестностями Боррель в своем знаменитом высказывании призвал западников "идти в джунгли" и разбираться с таковыми, то тем более это относится к нам.Повторим: деградация элит Запада (среди многих причин) происходит оттого, что там в массовом порядке не желают знать как мировую историю, так уже и свою. На практике это выглядит так: специалисты по какой угодно истории есть, но они заперты в узком кругу профессионалов. А полуграмотные политики часто даже не догадываются, что им бы надо заказать у этих специалистов справку. То есть мы тут, в нашем лесу, все знаем про Богдана Хмельницкого, а они там даже не представляют, что надо было таковым заинтересоваться.Но чем радоваться своему превосходству над Западом по исторической части, было бы полезнее посмотреть: а насколько далеко мы ушли от такового по части знания всего мира в целом, насколько у нас широк круг людей, проявляющих искреннее любопытство к тому, что там, в наших и не наших джунглях, происходит сегодня и что там было раньше. Наши "западники" оказались, мягко говоря, в глупом положении, когда демонстративно признавали только изучение западных ценностей, которые там сейчас находятся под ударом. Но насколько у нас нормальные, незападные люди готовы интересоваться тем миром, который на самом деле есть и от которого зависит наше выживание как цивилизации?

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

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аналитика, индия, сша, гонконг, жозеп боррель, владимир путин, такер карлсон, всемирный банк, интервью владимира путина такеру карлсону