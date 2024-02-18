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"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова - РИА Новости, 18.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:01 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/vospitanie-1928072971.html
"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова
"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова - РИА Новости, 18.02.2024
"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова
Система патриотического воспитания к концу 2024 года должна охватить не менее 72% молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:01
2024-02-18T14:01
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
татьяна голикова
вциом
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Система патриотического воспитания к концу 2024 года должна охватить не менее 72% молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 2021 года по поручению главы государства мы с вами реализуем федеральный проект "Патриотическое воспитание". Одна из главных его задач - охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, в том числе за счет развития нашего Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - сказала Голикова в ходе Пленарной сессии "Разговоры о важном" на выставке-форуме "Россия". Она добавила, что по данным ВЦИОМ, 95% школьников заявляют, что гордятся своей страной, историей и культурой, рост за три года составил 35%.
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выставка-форум "россия", россия, татьяна голикова, вциом
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Татьяна Голикова, ВЦИОМ
"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова

Голикова: проект "Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи

© iStock.com / georgeclerkСтуденты идут по коридору в университете
Студенты идут по коридору в университете - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© iStock.com / georgeclerk
Студенты идут по коридору в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Система патриотического воспитания к концу 2024 года должна охватить не менее 72% молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 2021 года по поручению главы государства мы с вами реализуем федеральный проект "Патриотическое воспитание". Одна из главных его задач - охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, в том числе за счет развития нашего Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - сказала Голикова в ходе Пленарной сессии "Разговоры о важном" на выставке-форуме "Россия".
Она добавила, что по данным ВЦИОМ, 95% школьников заявляют, что гордятся своей страной, историей и культурой, рост за три года составил 35%.
Наши таланты: чем удивляет международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в павильоне №19 АТОМ

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

Пленарная сессия О ключевых результатах и достижениях в области культуры

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Прошел показ "Носи российское".

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ "Носи российское".

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3 из 15
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Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

Шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Гостей выставки угощали блинами.

Блинный фестиваль на Международной выставке-форуме Россия

Гостей выставки угощали блинами.

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6 из 15
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Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

Презентация комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

Александр Малькевич на презентации комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

Пленарная сессия О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

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9 из 15
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Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

Панельная дискуссия Государственные приоритеты в молодежной политике

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

Концерт лауреатов Агутин разных лет

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

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11 из 15
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На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

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12 из 15
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Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

Концерт творческих коллективов регионов России Наши Таланты

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

Торжественный концерт Ритмы промышленности

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На нем выступил певец Денис Майданов.

Денис Майданов на торжественном концерте Ритмы промышленности

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
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