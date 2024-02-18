https://ria.ru/20240218/vospitanie-1928072971.html

"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова

"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова - РИА Новости, 18.02.2024

"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова

Система патриотического воспитания к концу 2024 года должна охватить не менее 72% молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:01

2024-02-18T14:01

2024-02-18T14:01

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

татьяна голикова

вциом

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Система патриотического воспитания к концу 2024 года должна охватить не менее 72% молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 2021 года по поручению главы государства мы с вами реализуем федеральный проект "Патриотическое воспитание". Одна из главных его задач - охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодежи в возрасте от пяти до 19 лет, в том числе за счет развития нашего Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - сказала Голикова в ходе Пленарной сессии "Разговоры о важном" на выставке-форуме "Россия". Она добавила, что по данным ВЦИОМ, 95% школьников заявляют, что гордятся своей страной, историей и культурой, рост за три года составил 35%.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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выставка-форум "россия", россия, татьяна голикова, вциом