"Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи, заявила Голикова

Голикова: проект "Патриотическое воспитание" охватит 72 процента молодежи
На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".
Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".
Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.
Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.
Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.
Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.
Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".
Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".
Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.
Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.
На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.
На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.
Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.
Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.
Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".
На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.
На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.
Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".
Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".
Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".
Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".
На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".
Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.
Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.
Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".
Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.
На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.
Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.
Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".
На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.
Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".
Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".