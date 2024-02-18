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Минобороны опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 18.02.2024 (обновлено: 15:35 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/video-1928084320.html
Минобороны опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
Минобороны опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Минобороны опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
Министерство обороны РФ опубликовало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:16
2024-02-18T15:35
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки."По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих вэсэушников ещё до приказа главкома ВСУ Сырского. Российские артиллеристы точными ударами наносят поражение живой силе и технике пытающимся спастись бегством", - отмечают в министерстве.В российском военном ведомстве уточнили, что под непрерывным огневым воздействием ВС РФ лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html
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Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
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авдеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки

МО РФ опубликовало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.
"По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих вэсэушников ещё до приказа главкома ВСУ Сырского. Российские артиллеристы точными ударами наносят поражение живой силе и технике пытающимся спастись бегством", - отмечают в министерстве.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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В российском военном ведомстве уточнили, что под непрерывным огневым воздействием ВС РФ лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.
Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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