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"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2024
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14:46 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/usa-1928079130.html
"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова
"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2024
"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова
Американское толкование свободы сделало возможными высказывание неонацистских взглядов, гендерные эксперименты на детях и другие пагубные явления, когда-то... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:46
2024-02-18T14:46
в мире
сша
мария захарова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американское толкование свободы сделало возможными высказывание неонацистских взглядов, гендерные эксперименты на детях и другие пагубные явления, когда-то табуированные человечеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она напомнила, что представители США в ООН голосуют против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, ссылаясь на "нарушение свободы слова, собраний". Захарова добавила, что в субботу в американском городе Нэшвилле прошел марш неонацистской группировки. Белый дом, общественные организации и даже Израиль промолчат после такого, считает Захарова. Даже жители в большинстве своем воспринимают марш "как развлечение и просто снимают на телефоны, как какой-нибудь Хэллоуин, гей-парад или ежегодный парад ко Дню благодарения". "Никто не вызывает полицию: свобода же, каждый делает что хочет. Только получается, что это касается исключительно сил зла — таких, как неонацизм, гендерные эксперименты на детях, легализация наркотиков, сатанизм и прочее. Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море", - написала Захарова. При этом она подчеркнула, что "сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как её нарушение".
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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в мире, сша, мария захарова, оон
В мире, США, Мария Захарова, ООН
"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова

Захарова: американское толкование свободы развязало руки неонацизму

© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / David Goldman
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американское толкование свободы сделало возможными высказывание неонацистских взглядов, гендерные эксперименты на детях и другие пагубные явления, когда-то табуированные человечеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что представители США в ООН голосуют против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, ссылаясь на "нарушение свободы слова, собраний". Захарова добавила, что в субботу в американском городе Нэшвилле прошел марш неонацистской группировки. Белый дом, общественные организации и даже Израиль промолчат после такого, считает Захарова. Даже жители в большинстве своем воспринимают марш "как развлечение и просто снимают на телефоны, как какой-нибудь Хэллоуин, гей-парад или ежегодный парад ко Дню благодарения".
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"Никто не вызывает полицию: свобода же, каждый делает что хочет. Только получается, что это касается исключительно сил зла — таких, как неонацизм, гендерные эксперименты на детях, легализация наркотиков, сатанизм и прочее. Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море", - написала Захарова.
При этом она подчеркнула, что "сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как её нарушение".
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