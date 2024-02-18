"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова
Захарова: американское толкование свободы развязало руки неонацизму
© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля
© AP Photo / David Goldman
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американское толкование свободы сделало возможными высказывание неонацистских взглядов, гендерные эксперименты на детях и другие пагубные явления, когда-то табуированные человечеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что представители США в ООН голосуют против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, ссылаясь на "нарушение свободы слова, собраний". Захарова добавила, что в субботу в американском городе Нэшвилле прошел марш неонацистской группировки. Белый дом, общественные организации и даже Израиль промолчат после такого, считает Захарова. Даже жители в большинстве своем воспринимают марш "как развлечение и просто снимают на телефоны, как какой-нибудь Хэллоуин, гей-парад или ежегодный парад ко Дню благодарения".
"Никто не вызывает полицию: свобода же, каждый делает что хочет. Только получается, что это касается исключительно сил зла — таких, как неонацизм, гендерные эксперименты на детях, легализация наркотиков, сатанизм и прочее. Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море", - написала Захарова.
При этом она подчеркнула, что "сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как её нарушение".