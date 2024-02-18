https://ria.ru/20240218/usa-1928079130.html

"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова

"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2024

"Свобода по-американски" развязала руки неонацизму, заявила Захарова

Американское толкование свободы сделало возможными высказывание неонацистских взглядов, гендерные эксперименты на детях и другие пагубные явления, когда-то... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:46

2024-02-18T14:46

2024-02-18T14:46

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оон

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американское толкование свободы сделало возможными высказывание неонацистских взглядов, гендерные эксперименты на детях и другие пагубные явления, когда-то табуированные человечеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она напомнила, что представители США в ООН голосуют против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, ссылаясь на "нарушение свободы слова, собраний". Захарова добавила, что в субботу в американском городе Нэшвилле прошел марш неонацистской группировки. Белый дом, общественные организации и даже Израиль промолчат после такого, считает Захарова. Даже жители в большинстве своем воспринимают марш "как развлечение и просто снимают на телефоны, как какой-нибудь Хэллоуин, гей-парад или ежегодный парад ко Дню благодарения". "Никто не вызывает полицию: свобода же, каждый делает что хочет. Только получается, что это касается исключительно сил зла — таких, как неонацизм, гендерные эксперименты на детях, легализация наркотиков, сатанизм и прочее. Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море", - написала Захарова. При этом она подчеркнула, что "сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как её нарушение".

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мария захарова, оон