https://ria.ru/20240218/ukraine-1928106566.html

На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы

На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы - РИА Новости, 18.02.2024

На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы

Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха заявил о катастрофическом дефиците рабочей силы из-за того, что очень многие работники были мобилизованы в ВСУ... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T18:24

2024-02-18T18:24

2024-02-18T18:25

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха заявил о катастрофическом дефиците рабочей силы из-за того, что очень многие работники были мобилизованы в ВСУ или уехали за границу. "Относительно кадров - это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно, очень много людей уехали, очень много людей ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает программа переквалификации", - сказал Наталуха в интервью агентству Укринформ. Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев 19 января говорил о нехватке сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины из-за мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины