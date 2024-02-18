https://ria.ru/20240218/ukraine-1928082482.html

"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима

"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима - РИА Новости, 18.02.2024

"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:05

2024-02-18T15:05

2024-02-18T15:05

специальная военная операция на украине

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владимир путин

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "В ходе тяжелейших боёв за Авдеевку наши бойцы проявили беспримерный героизм, высочайшую воинскую доблесть и умение. Пала очередная после Мариуполя, Артемовска, Соледара, Попасной и других освобожденных городов "фортэця". Российские военные и добровольцы еще раз показали, что могут решать самые сложные боевые задачи… Киевский режим ждет неминуемый военный разгром", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, Авдеевка была сильнейшей вражеской крепостью, которая как дамоклов меч нависала над Донецком, и теперь, благодаря героизму российских воинов, освобождена от украинской оккупации. "Именно отсюда киевские террористы больше всего обстреливали столицу и другие крупные города ДНР", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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