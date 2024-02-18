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"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/ukraine-1928082482.html
"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима
"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима - РИА Новости, 18.02.2024
"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:05
2024-02-18T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "В ходе тяжелейших боёв за Авдеевку наши бойцы проявили беспримерный героизм, высочайшую воинскую доблесть и умение. Пала очередная после Мариуполя, Артемовска, Соледара, Попасной и других освобожденных городов "фортэця". Российские военные и добровольцы еще раз показали, что могут решать самые сложные боевые задачи… Киевский режим ждет неминуемый военный разгром", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, Авдеевка была сильнейшей вражеской крепостью, которая как дамоклов меч нависала над Донецком, и теперь, благодаря героизму российских воинов, освобождена от украинской оккупации. "Именно отсюда киевские террористы больше всего обстреливали столицу и другие крупные города ДНР", - подчеркнул Сальдо.
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в мире, россия, авдеевка, владимир сальдо, владимир путин, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсонская область
"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима

Сальдо: киевский режим ждет военный разгром после освобождения Авдеевки

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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"В ходе тяжелейших боёв за Авдеевку наши бойцы проявили беспримерный героизм, высочайшую воинскую доблесть и умение. Пала очередная после Мариуполя, Артемовска, Соледара, Попасной и других освобожденных городов "фортэця". Российские военные и добровольцы еще раз показали, что могут решать самые сложные боевые задачи… Киевский режим ждет неминуемый военный разгром", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, Авдеевка была сильнейшей вражеской крепостью, которая как дамоклов меч нависала над Донецком, и теперь, благодаря героизму российских воинов, освобождена от украинской оккупации.
"Именно отсюда киевские террористы больше всего обстреливали столицу и другие крупные города ДНР", - подчеркнул Сальдо.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаВладимир СальдоВладимир ПутинХерсонская область
 
 
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