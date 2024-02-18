"Неминуемый разгром". В Херсонской области предрекли конец киевского режима
Сальдо: киевский режим ждет военный разгром после освобождения Авдеевки
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
"В ходе тяжелейших боёв за Авдеевку наши бойцы проявили беспримерный героизм, высочайшую воинскую доблесть и умение. Пала очередная после Мариуполя, Артемовска, Соледара, Попасной и других освобожденных городов "фортэця". Российские военные и добровольцы еще раз показали, что могут решать самые сложные боевые задачи… Киевский режим ждет неминуемый военный разгром", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, Авдеевка была сильнейшей вражеской крепостью, которая как дамоклов меч нависала над Донецком, и теперь, благодаря героизму российских воинов, освобождена от украинской оккупации.
"Именно отсюда киевские террористы больше всего обстреливали столицу и другие крупные города ДНР", - подчеркнул Сальдо.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Архивное фото