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"Они в отчаянии": в США раскрыли, что Запад готовит для Украины
"Они в отчаянии": в США раскрыли, что Запад готовит для Украины - РИА Новости, 18.02.2024
"Они в отчаянии": в США раскрыли, что Запад готовит для Украины
Западные страны надеются добиться переговоров по Украине, но не могут сформулировать адекватную позицию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T18:23
2024-02-18T18:23
2024-02-18T20:38
специальная военная операция на украине
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москва
скотт риттер
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Западные страны надеются добиться переговоров по Украине, но не могут сформулировать адекватную позицию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Дело в том, что Запад в отчаянии пытается урегулировать конфликт путем переговоров, но они не могут разработать формулу. Украина этому препятствует. Это сложно, почти невозможно — рассмотреть вопрос о переговорах с Россией без привлечения Украины", — отметил он.По словам военного, Киев занимает абсурдную позицию, надеясь вернуться к границам 1991 года. Он выразил сомнение в возможности такого сценария, заметив, что Украина не обладает армией, которая могла бы осуществить этот план.При этом Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта для переговоров по урегулированию украинского кризиса, но на адекватных условиях, напомнил бывший разведчик."А у Запада нет реалистичной позиции", — резюмировал Риттер.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928098984.html
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"Они в отчаянии": в США раскрыли, что Запад готовит для Украины
Риттер: Запад отчаянно пытается разрешить конфликт на Украине путем переговоров