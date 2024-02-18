https://ria.ru/20240218/ukraina-1928095984.html

Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе

Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе - РИА Новости, 18.02.2024

Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе

Франция в ближайшие недели намерена поставить Украине новейшие БПЛА-камикадзе, разрабатываемые сейчас Парижем, сообщил глава минобороны Себастьян Лекорню в... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:41

2024-02-18T16:41

2024-02-18T16:41

специальная военная операция на украине

украина

франция

россия

себастьян лекорню

нато

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ПАРИЖ, 18 фев — РИА Новости. Франция в ближайшие недели намерена поставить Украине новейшие БПЛА-камикадзе, разрабатываемые сейчас Парижем, сообщил глава минобороны Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche."Очень вероятно, что мы увидим большой успех в плане нового военного потенциала в 2024 году. Один из таких примеров касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект сейчас находится в фазе тестирования. Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели", - сообщил министр.По его словам, это также позволит протестировать разработку на поле боя. Он утверждает, что "Франция не находится в войне с Россией, а помогать Украине не является соучастием в конфликте". Лекорню также сообщил, что Франция работает над внедрением искусственного интеллекта в управление гаубицами Caesar, что "позволит улучшить поражение целей". Министр отметил, что в марте будет начато строительство завода по производству пороха компании Eurenco в департаменте Дордонь на западе Франции, что позволит довести производство снарядов 155 калибра, использующегося в гаубицах Ceasar, до 150 тысяч в год. Он напомнил, что с февраля Франция поставляет Украине 3 тысячи таких снарядов в месяц. Франция также намерена нарастить производство снарядов малого калибра, которые сейчас она закупает за рубежом, сообщил министр. По его словам, в 2024 году французская армия получит 253 бронетранспортера Griffon, 45 боевых разведывательных машин Jaguar, 97 машин Serval, по 13 истребителей Rafale и обновлённых Mirage 2000, а также два военно-транспортных самолёта Airbus A400M, новую боевую атомную подлодку и патрульный корабль. Франция в августе 2023 года приняла закон о "военном программировании" (LPM), который предполагает рекордное увеличение финансирования военного ведомства в ближайшие семь лет. В 2024-2030 бюджет минобороны вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. С учетом расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет ВС должен составить 413,3 миллиарда евро (более 454 миллиардов долларов). В 2024 году бюджет минобороны составит 47,2 миллиарда евро. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Макрон сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. Соглашение также касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат и укрепления оборонной индустрии Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240218/medvedev-1928050290.html

https://ria.ru/20240215/plan-1927418182.html

https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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Ольга Фомченкова

украина, франция, россия, себастьян лекорню, нато