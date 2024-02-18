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Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html
Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке
Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке
ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования, заявила корреспондент LCI Шарлин Урель. "Русские взяли в плен много украинских солдат... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:13
2024-02-18T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования, заявила корреспондент LCI Шарлин Урель. "Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они отступают &lt;...&gt;. По свидетельству многих военных, условия крайне сложные…" — сказала она. Журналист рассказала о жалобах в ВСУ на командование из-за позднего отступления из города. "Действительно, когда были вблизи города, мы слышали, как солдаты говорили: "Почему мы не переходим к отступлению? Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых", — отметила Урель. Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928063644.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке

LCI: ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Авдеевку
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Авдеевку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования, заявила корреспондент LCI Шарлин Урель.

"Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они отступают <...>. По свидетельству многих военных, условия крайне сложные…" — сказала она.
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Журналист рассказала о жалобах в ВСУ на командование из-за позднего отступления из города.

"Действительно, когда были вблизи города, мы слышали, как солдаты говорили: "Почему мы не переходим к отступлению? Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых", — отметила Урель.

Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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