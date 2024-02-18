Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке
LCI: ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Авдеевку
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Авдеевку. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования, заявила корреспондент LCI Шарлин Урель.
"Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они отступают <...>. По свидетельству многих военных, условия крайне сложные…" — сказала она.
"Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они отступают <...>. По свидетельству многих военных, условия крайне сложные…" — сказала она.
Журналист рассказала о жалобах в ВСУ на командование из-за позднего отступления из города.
"Действительно, когда были вблизи города, мы слышали, как солдаты говорили: "Почему мы не переходим к отступлению? Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых", — отметила Урель.
Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
"Действительно, когда были вблизи города, мы слышали, как солдаты говорили: "Почему мы не переходим к отступлению? Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых", — отметила Урель.
Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.