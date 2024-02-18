https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html

Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке

Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024

Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке

ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования, заявила корреспондент LCI Шарлин Урель. "Русские взяли в плен много украинских солдат... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:13

2024-02-18T15:13

2024-02-18T15:13

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за ужасного командования, заявила корреспондент LCI Шарлин Урель. "Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они отступают <...>. По свидетельству многих военных, условия крайне сложные…" — сказала она. Журналист рассказала о жалобах в ВСУ на командование из-за позднего отступления из города. "Действительно, когда были вблизи города, мы слышали, как солдаты говорили: "Почему мы не переходим к отступлению? Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых", — отметила Урель. Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928063644.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html

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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, украина