https://ria.ru/20240218/ukraina-1928077541.html
Путин напомнил о попытках России завершить конфликт на Украине мирно
Путин напомнил о попытках России завершить конфликт на Украине мирно - РИА Новости, 18.02.2024
Путин напомнил о попытках России завершить конфликт на Украине мирно
Россия перешла от мирных средств к инструментам военного характера после просьбы жителей Донбасса о помощи, но даже тогда стремилась завершить конфликт мирно,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:30
2024-02-18T14:30
2024-02-18T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия перешла от мирных средств к инструментам военного характера после просьбы жителей Донбасса о помощи, но даже тогда стремилась завершить конфликт мирно, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. В интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста, президент РФ отметил, что "действующее руководство Украины объявило устами первого лица, что ему ничего не нравится из этих минских соглашений", а его команда - глава МИД и совет безопасности страны - сказали: "и не будем выполнять ничего". "Стало ясно, что бесполезно. А война-то идет, люди-то гибнут. И, естественно, в этой ситуации к России как к гаранту соблюдения тех же самых Минских соглашений обратились люди с Донбасса с просьбой о помощи. Вот и всё. И мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем, и в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240218/putin-1928072189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин напомнил о попытках России завершить конфликт на Украине мирно
Путин: Россия и после начала СВО на Украине пыталась завершить конфликт мирно